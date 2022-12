Nu venter de helt store rejsedage: Ét sted lurer muligt kaos

I disse dage vender rigtigt mange danskere hjem til jul, og et par dage derefter skal de hjem igen.



Det giver travlhed både til lands og til vands.

I år falder juleaften på en lørdag, og det betyder, at fredag 23. bliver den helt store rejsedag på de danske veje. Det oplyser Vejdirektoratet til TV 2.

23. december forventes tæt trafik i timerne fra 11-14, særligt fra Storkøbenhavn i retning mod Jylland, og mellem Aarhus og trekantsområdet i begge retninger.

Det samme billede vil tegne sig mandag 26.december - blot i omvendt retning. Det bliver, ifølge Vejdirektoratets prognoser, den helt store hjemrejsedag i år.

Ifølge TV 2 VEJRET er der en smule risiko for glatte veje fredag, da temperaturen flere steder falder natten til fredag.

Muligt kaos i grænselandet

En række eksperter fortæller til Jydske Vestkysten, at der potentielt kan komme ekstra meget trafik på vejene fra Tyskland og over grænsen til Danmark fredag.

Det skyldes, at 23. december er en helligdag i en række tyske delstater, og at mange tyskere har lejet sommerhuse i Danmark henover julen.

Rainer Pregla fra den tyske pendant til danske FDM, ADAC, siger til mediet, at de forventer mere trafik over grænsen end før coronavirus, da "usædvaneligt mange" tyskere i år fejrer Weihnachten i Danmark.

Ifølge Christian Lutter, der arbejder ved motorvejspolitiet i Slesvig, er det særligt fredag eftermiddag, at der kan opstå grænsekaos.

DSB: Stadig billetter tilbage

Ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, er 22. og 23 de suverænt største togrejsedage, hvor trafikken ligesom på vejene går fra øst mod vest.

Der er mest pres på trafikken på strækningerne København-Odense og København-Aarhus. Der er særligt pres på afgange i tidsrummet mellem 10-14.

Ifølge DSB har mange danskere været flittige til at købe pladsbilletter til deres rejse, hvilket har betydet, at DSB har kunnet tilpasse med længere tog. Faktisk har 25 procent flere købt pladsbillet over Storebælt sammenlignet 2019, før corona lagde restriktioner på den offentlige transport.

Der er ifølge Tony Bispeskov dog stadig pladsbilletter at få fat i på flere af de travle afgange fredag.

Juleaften er en langt mindre rejsedag for DSB, og hjemrejsetrafikken er spredt ud over flere dage. DSB forventer ekstra travlhed i togvognene 26. og 27. december.

Da vejret ser mildt ud over det meste af landet, forventer DSB ikke, at vejret kommer til at have indflydelse på togdriften.

Udsolgte færger

Hos Molslinjen oplyser PR- og Kommunikationschef, Jesper Maack, at man også på vandet forventer stor travlhed 23. december i retning fra øst mod vest.

Der har været et stort pres på både færger og busser allerede fra torsdag, og ifølge Jesper Maack er en stor del af færgerne allerede udsolgt.

Derfor har Molslinjen sejlet en ekstra hurtigfærge op fra Bornholm, der skal servicere de godt 50.000 biler og 130.000 passagerer, som Molslinjen ifølge prognoser kommer til at transportere over Kattegat i juledagene.

Den 24. december er ikke en travl dag på vandene, og der melder Molslinjen om god plads på færgerne.

Travlheden på færgeruterne mellem Sjælland og Jylland stilner af efter jul, og rejsen hjem igen fra vest mod øst er mere spredt ud. Dog melder Molslinjen om udsolgte færger 26. december.

Største dag for lufttrafik er passeret

Ifølge senior kommunikationsrådgiver i CPH Airport, Lars Lemche, var den største rejsedag for flytrafikken i juledagene torsdag 22.december.

Passagertallet næsten ligeså højt fredag, hvor der efter prognoserne skal 63.000 passagerer igennem Københavns Lufthavn.

Resten af juledagene er der ikke ekstra pres på trafikken gennem lufthavnen.

Ifølge Lars Lemche er der sket en stigning i salget af indenrigsbilletter i år sammenlignet med sidste normalår i 2019.