Ny uge starter med vintervejr - sne og fygning på vej

Der er søndag eftermiddag udsendt en risikomelding om snestorm fra mandag på blandt andet Fyn.

I første omgang er det et frontsystem, der fra vest skal ind over os i løbet af mandagen. Det har lun luft til at blæse op meget tæt på Danmark, men frostvejret og sneen vil fortsætte i store dele af landet.

Det meste af den nedbør, der kommer, vil således falde som sne, men en overgang er der også risiko for isslag.

Vejrkort for mandag klokken 13. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Snefald om eftermiddagen

Sammen med opfriskende vind fra syd og sydøst vil nedbørsområdet nå frem til Jylland i løbet af formiddagen, og i løbet af de tidlige eftermiddagstimer vil det nå ind over Fyn og frem til Storebælt.

På Fyn får man således vedvarende snefald det meste af eftermiddagen, og med den op til friske søndenvind er der også risiko for snefygning.

Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Dermed er der også risiko for sneglatte veje, lyder det.