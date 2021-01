Nye tal fra SSI: Muteret coronavirus også konstateret i Syddanmark

Flere af landets førende førende eksperter er bekymrede over den britiske mutation, der i løbet af de seneste uger har spredt sig til store dele af verden.

En ny rapport fra SSI viser, at der nu er påvist 86 tilfælde af denne virusvariant i Danmark.

Varianten er fundet i flest prøver i Region Nordjylland og Region Sjælland, men den er også konstateret i de øvrige regioner - herunder Syddanmark.

Da SSI kun har analyseret 11 procent af de positive prøver, forventes det, at det reelle antal personer, som er smittet med denne variant, vil være cirka ni gange højere. Det svarer til 774.

Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, oplyser til TV 2, at SSI har en forventning om, at den nye virusvariant kan blive den dominerende smittestamme i løbet af de kommende måneder.

- Bare det, at den er mere smitsom, gør, at der kan komme flere syge, end vi har i forvejen, og det er bekymrende, siger han.

56 procent mere smitsom

Astrid Iversen er professor i virologi og immunologi ved Oxford University, og hun mener, at der er grund til bekymring, hvis mutationen får fat.

- Den er 56 procent mere smitsom, og vores modeller viser, at det vil resultere i en stigning af kontakttallet på 0,4. Det vil sige, at antallet af smittede kan stige voldsomt, hvis den her variant får lov til at sprede sig i landet, siger hun til TV 2.

En anden af landets førende eksperter på området, der også tager coronavarianten "meget alvorligt", er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren.

- Den kommer på et tidspunkt, hvor den nordlige halvkugle i forvejen er svært udfordret af at håndtere smittespredningen af den variant af corona, vi har kæmpet med hele efteråret. Det er noget, jeg tager meget alvorligt, siger han.

Jens Lundgren konstaterer, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der indikerer, at varianten skulle gøre folk mere syge end normalt.

Han deler dog bekymringen over, hvilket pres den øgede smitsomhed kan påføre landets hospitaler

Kan føre til yderligere restriktioner

I den nye rapport udtaler overlæge og konstitueret faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause, at spredning med en mere smitsom virusvariant kan føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.

- Det nye virus vil sikkert fortsætte med at sprede sig, og det vil betyde, at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol, siger hun.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kaare Mølbak følger udviklingen i både Danmark og Storbritannien tæt.

- Det er for tidligt at sige, om der er behov for yderligere restriktioner, men vi skal følge udviklingen tæt, siger han.

Kaare Mølbak oplyser desuden, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at vaccinen ikke skulle forebygge smitten.

- Heldigvis har vi vaccinen, der er ved at blive udrullet, så der er lys for enden af tunnelen.