Nyt massivt regnvejr rammer Fyn - kan give nye oversvømmelser

I den nordlige del af Jylland kan nedbøren starte som slud eller tøsne, men vil også her slå over i regn efter ret kort tid.

Indtil fredag aften kan der være faldet op mod 15 til 20 millimeter regn, hvor der kommer mest. Prognoserne viser, at det bliver over Sjælland, at de største nedbørmængder forventes.



De store mængder regn falder på en i forvejen regnmættet jord, hvor åerne flere steder er begyndt at gå over deres bredder, og man må derfor forvente, at fredagens regnvejr kan give yderligere udfordringer med oversvømmelser.

Vindstød af stormstyrke

Mens regnen siler ned, blæser det også kraftigt fra syd og sydøst. I den nordlige del af Jylland kan vindstødene fredag morgen og formiddag nå stormstyrke med over 25 meter per sekund.

Samtidig kan middelvinden nå stormende kuling, der er vindstyrken lige under storm. I de østlige egne bliver det især blæsende langs Køge bugt, på Stevns og Møn, hvor den kraftige sydøstenvind også kan give vindstød nær stormstyrke. Vinden aftager, når regnvejret er ophørt.

De seneste dages massive regn har forvandlet Merete Pihl Skoubys grund til en sø. Det er tredje gang siden 2019.