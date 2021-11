Nyt skadedyr invaderer danske hjem – kommer i måltidskasser og rugbrød

Malene Brandt ved ikke, hvordan skægkræene har fundet vej til hendes hjem. Kun at de er massivt tilstede.

Og det er hun ikke ene om.

Flere skadebekæmpelsesfirmaer, som TV 2 har været i kontakt med, oplever lige nu en stor stigning af henvendelser fra danskere, som er så hårdt ramt af skægkræ, at de har brug for professionel hjælp til at få dyrene ud.

Immigreret fra Norge

Indtil for få år siden var skægkræ et ukendt insekt for mange danskere.

I Norge er situationen derimod en anden. Nordmændene har i flere år kæmpet med skægkræ, der i Norge er betegnet som et skadedyr.