Nyvalgt på Fyn: - Friheden og fædrelandet skal generobres og gives tilbage til danskerne

Spørger man ham selv, beskriver han sig selv således:



- En værdikriger, der går meget op i Nye Borgerliges kerneværdier: Frihed og fædreland. At vi giver mere frihed tilbage til danskerne og står vagt om de værdier og den kultur, vi alle er rundet af, og som også er indstillet på meget kontant at afvise nogle af de bestræbelser, der er fra særligt den yderste venstrefløj på at forandre landet markant, siger han til TV 2.

Moderne gøglerprojekter

Mikkel Bjørn Sørensen mener, at store dele af samfundet er blevet "erobret" af venstreorienterede præmisser.

Det ser han for eksempel på universiteterne, når der er snak om, at pensum skal opdeles efter køn og hudfarve. Og i retsvæsenet, der efter hans opfattelse er blevet "erobret af en giftig tålmodighed" med kriminelle, der gør, at ingen er "villige til at tage de skridt, der er nødvendige for at sikre lov og orden og tryghed her til lands", som han siger.

Han ser det også i kulturpolitikken.

- Jeg tror, vi skal gå mere aktivt ind i kampen for en kulturpolitik, der er fællesskabsorienteret. En kulturpolitik, der handler om det, vi har til fælles, og som formidler noget om, hvem vi er som folk og mennesker her i Danmark - i stedet for en kulturpolitik, der handler om moderne gøglerprojekter, siger Mikkel Bjørn Sørensen.

Ryk tre felter tilbage

Fra talerstolen langer han også ud efter borgerlige politikere, der i årevis har "opgivet at stå på mål for en reel borgerlig dagsorden".

Borgerlige politikere har "som overbærende og naive forældre" "af ren fejhed" ikke rettet samfundet ind på en vej, der er "fundamentalt anderledes end det, venstrefløjen ønsker".

- Vi har foræret bøtten af Matador-penge til vores modstandere, mener han.

Men nu er det tid til "at vende bøtten på hovedet".

- Vi kan ikke læne os tilbage og håbe på et chancekort, der sender modstanderen i fængsel. Vi trækker hver gang et kort, der hæver skatten eller tvinger os til at rykke tre felter tilbage, siger han til grin og klapsalver fra salen.

Borgerlige skal stå ved sig selv

Han uddyber overfor TV 2, at det handler om at turde udstikke en borgerlige retning og stå på mål for den.

- Hvis man insisterer på, at "vi er ligesom Socialdemokratiet - vi ligger bare en centimeter mere til højre"... Hvad er eksistensberettigelsen i det projekt? Jeg har svært ved at se det, siger han.

Mikkel Bjørn Sørensen tror mere på, at udstikke en "reelt borgerlig retning" for Danmark.

- Jeg tror på, at det er den rette strategi på lang sigt. Vi er nødt til at være ærlige og stå på mål for de dagsordener, som er reelt borgerlige.

Af samme grund elsker Nye Borgerlige de konservatives Søren Pape Poulsen for at gå til valg på noget så borgerligt som at ville afskaffe topskatten.

Mikkel Bjørn Sørensen mener, der er er brug for meget mere af den slags, hvis de borgerlige partier skal gøre sig forhåbninger om en dag at vinde valg.

- Vi skal tone rent flag, det er helt nødvendigt, siger han.

Vil fortsætte med at provokere

Det er sådan, han vil "generobre Danmark".

- Vi skal være åbenhjertige og sige tingene, som de er, fra Folketingets talerstol. Det handler egentlig bare om at stå på mål for den politik, som man måske mener, men som man ikke tør sige højt, fordi - uha - så skubber man måske nogle vælgersegmenter fra sig.

Du skriver nogle vilde ting på Twitter og er forhadt af en del ...

- Ja, det har jeg hørt.

Har du tænkt dig at være lige så vild på Folketingets talerstol?

- Det ved jeg ikke. Jeg er egentlig bare typen, der siger tingene, som jeg ser dem. Det provokerer mange. Men det vil jeg fortsætte med.

Mikkel Bjørn er blevet gruppenæstformand i Nye Borgerliges folketingsgruppe samt blandt andet rets, kultur-, børne- og undervisningsordfører