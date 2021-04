Odense-profil brækkede finger: Forventer comeback i afgørende kampe

Selvom hun stod og beskyttede sin finger, der var pakket ind i bandage, var der alligevel glæde at spore i Rikke Iversens ansigt.

I det sidste stykke tid har Odense-spilleren overværet sine holdkammerater fra sofaen, efter hun brækkede sin finger mod Vipers i en Champions League-kamp tidligere i marts.

Nu er hun blevet behandlet for bruddet og fik gode nyheder med sig hjem fra operationsbordet.

- De sagde "fire uger - så spiller du kampe igen", da operationen var overstået. Og det er også det, vi regner med.

- Jeg har så fået fingeren scannet i den her uge, og i den forbindelse fik jeg af vide, at jeg sandsynligvis kan spille med i de sidste tre slutspilskampe, slog 27-årige Rikke Iversen fast over for TV 2 Sport i pausen mellem Odense Håndbold og Nykøbing Falster Håndboldklub, der sluttede 27-27.

Dermed kan håndboldelskere se frem til at se landsholdsstregen i aktion igen på den anden side af den forestående landskampspause, hvor Jesper Jensens tropper skal møde Spanien af to omgange. Den sidste kamp spilles den 17. april.

Efterfølgende venter der tre kampe i slutspillet for fynboerne. Kampprogrammet er dog endnu ikke blevet meldt ud.

"Rigtig gode nyheder"

TV 2 Sports håndboldekspert Bent Nyegaard kaldte det en katastrofe, da Rikke Iversen blev skadet og dermed måtte vinke farvel til en række vigtige opgør i et tætpakket program.

Derfor er udsigten til et snarligt comeback gode nyheder for den fynske klub. Det vurderer håndboldeksperten.

- Det er rigtig gode nyheder for Odense Håndbold. Man behøver ikke at være ekspert for at kunne se, at det kniber på stregpositionen og i forsvaret, når man må undvære Rikke Iversen, siger Bent Nyegaard.

