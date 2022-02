Omikron trækker stadig veksler på OUH: - Hygiejnen er vigtigere end nogensinde

1.498 personer er i de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) indlagt med covid-19. Det er 25 færre end dagen forinden, som markerede det hidtidige højdepunkt for antallet af indlæggelser i epidemien herhjemme.

Det kan mærkes på Odense Universitetshospital (OUH), hvor antallet af indlagte med corona siden januar er fordoblet. Selvom coronavirussen ikke længere er klassificeret som en samfundskritisk sygdom, kan hospitalets personale ikke slække på foranstaltningerne.

- Hvis vi lige pludselig fik 30 procent af vores personale og 40 procent af vores patienter smittet på samme tid, ville der være en vis andel af patienterne, som fik et dårligt forløb, og det har vi selvfølgelig ikke nogen interesse i, siger Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør på OUH, til TV 2.

En væsentlig årsag til, at coronavirussen har mistet sin placering på skamstøtten over samfundskritiske sygdomme, er, at den er mindre sygdomsfremkaldende, og at sygdommen den forårsager, som regel er mildere.

Det kommer til udtryk i antallet af indlagte sammenlignet med antallet af smittede, og yderligere når man er opmærksom på, at nogle indlagte er indlagt på grund af sygdomme eller lidelser, der ikke har noget med covid-19 at gøre - men at de derudover er konstateret positive.

Patienterne skal beskyttes

At en patient er indlagt med corona og ikke på grund af corona gør imidlertid ikke den store forskel for sygehusenes personale, som stadig skal tage sig deres forholdsregler for ikke at risikere at sprede smitten og selv blive smittet.

Hygiejne, værnemidler og vikarierende sygeplejersker trækker dermed stadig veksler, lyder det fra OUH.

Og det er en nødvendighed, lyder det fra Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Vi må ikke smitte vores patienter. De er måske de svageste og mest syge, vi har i samfundet, som dårligt kan tåle at få covid-19, siger han.