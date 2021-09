Onsdag ophører næsten alle coronarestriktioner

Men coronavirus findes stadig, og overvågningen på sogne-og kommuneniveau fortsætter derfor, siger han. Derfor bliver sundhedsmyndighederne ved med at stille vejledning og indsatser til rådighed for kommunerne.

- På den måde kan vi holde smitten nede og samfundet åbent. Skulle der komme nye udviklinger, der truer epidemikontrollen, så er regeringen klar til igen at sætte ind med de tiltag, der skal til for at få smitten under kontrol, siger han.

Alle restriktioner fortid fra 10. september

Fra i dag er det heller ikke længere nødvendigt med coronapas på indendørs serveringssteder og ved kulturarrangementer som teatre og spillesteder med 500 eller flere tilskuere. Kravet ophører også i indendørs bade- og legelande, spillehaller, kasinoer, fitnesscentre, hos frisøren og i andre liberale erhverv.

Herudover afskaffes forsamlingsforbuddet på 500 personer indendørs og udendørs.

10. september bortfalder de sidste coronarestriktioner, da covid-19 vil ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom i Danmark.