Opsigtsvækkende at regeringen dropper planer om Langeland, siger politisk redaktør

Men på Christiansborg kalder flere partiledere i oppositionen det for et svigt, at regeringen ikke går i gang med at finde en ny placering til udrejsecenteret - såsom på øen Lindholm som den tidligere regering foreslog.

- Regeringen har givet sig selv den opgave, at man skulle finde en ny løsning, fordi man vippede den af bordet, som vi præsenterede, og som vi havde flertal for, da vi sad i regeringen, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til TV 2.

- Nu præsenterer man en helt uacceptabel løsning, og så er det pludselig alle andres skyld. Sådan kan man ikke være regering, siger han til TV 2.

- Man er nødt til at gøre noget

Borgmester i Ikast-Brande Kommune Ib Boye Lauritzen (V) frygter, at der går flere år uden forandringer, efter at regeringen tirsdag aften droppede planerne om et nyt udrejsecenter på Langeland.

For det er ikke holdbart, at de 130 beboere, som skulle flytte ind på det nye udrejsecenter, i stedet bliver boende på Kærshovedgård nær Ikast, mener han.

- Alle har anerkendt, at Kærshovedgård i sin nuværende form er et dysfunktionelt udrejsecenter, og at man er nødt til at gøre noget ved det, siger han.

Men borgmesteren er ikke den eneste, der mener, at bolden måske er blevet sparket til hjørne.