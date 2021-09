OUH havde landets sidste coronaafdeling - nu lukker den

Men det er usikkert, om døren til afdelingen forbliver lukket.

- Man kan sige det sådan, at vi dæmper lyset, når vi går. Men vi slukker det ikke helt, siger hun.

Frygten for et skvulp

For den lange gang på femte sal har flere gange været lukket ned for så at åbne igen i løbet af de sidste 18 måneder, alt efter hvordan coronavirussen har opført sig udenfor hospitalsmurene.

Lige nu er der tomme senge på en del af stuerne, men for to uger siden var billedet et andet: På få dage gik hospitalet fra nul til 12 indlagte med covid-19, og derfor blev det særlige coronaafsnit genåbnet 23. august.

- Vi frygtede endnu et skvulp af indlagte, siger Anne Øvrehus, der er overlæge på hospitalets infektionsmedicinske afdeling.

Afdelingen er særligt indrettet til at holde den smitsomme virus i skak. Der er er skuffer med handsker, sprit, engangsdragter og mundbind, og stuerne er forseglet af tunge gule døre.

Der er ved at blive installeret små, frostede glasruder i dem. På den måde kan personalet se ind til de isolerede patienter.

Hvem der har ligget bag dørene har ændret karakter flere gange i løbet af pandemien.

Fra skiturister til gravide

Først var det skituristerne, som blev indlagt i vinteren 2020. Dengang var coronavirus ny, og der var ingen kendt behandling på sygdommen.

- I den periode kunne vi mest af alt krydse fingre og håbe på det bedste. Så de måneder var i høj grad plaget af angst og usikkerhed, siger Anne Øvrehus.

Da 2020 blev til 2021 var det især plejehjemmene, som blev ramt af smitteudbrud, og indlæggelsestallene steg igen - både på landsplan og på OUH, hvor der 2. januar var 42 indlagte covid-patienter.