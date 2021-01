Overblik: Disse restriktioner fortsætter hele vinteren

Butikker og liberale erhverv

Alle butikker med undtagelse af apoteker og supermarkeder skal holde lukket.

Liberale serviceerhverv som frisører, massører, tatovører, køreskoler m.v. skal fortsat holde lukket.

Alle landets storcentre skal holde lukket.

Samtidig forsætter det hævede arealkrav, der betyder, at der skal være 7,5 kvadratmeter per kunde i mindre dagligvarebutikker.

Restaurationer

Restauranter, barer, caféer og lignende skal fortsat holde lukket.

Skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Alle folkeskoleelever, studerende på gymnasiale- og videregående uddannelser skal fortsat undervises digitalt.

Fritidstilbud skal fortsat være lukkede.

Børn i daginstitutioner kan stadig blive aflevereret.

Kultur

Koncerter, teatre, biografer og museer skal fortsat være lukket.

Sport

Alle indendørs idrætsanlæg skal fortsat holde lukket. Det gælder også fitnesscentre.

Ved udendørs sport må højst fem personer deltage ad gangen.

Elitesportsudøvere må gerne benytte indendørs idrætsfaciliteter, der ellers er lukkede.

Rejser

Grænserne er reelt lukkede for ud- og indrejse. Man bør kun rejse ud, hvis man har et særligt formål i eksempelvis arbejdsøjemed.

Det kræver en negativ coronatest fra det seneste døgn for at komme ind over Danmarks grænser, hvis man rejser med fly.