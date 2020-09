Overlæge: Ny smittestigning behøver ikke være et problem

Siden onsdag er 179 danskere blevet registreret positive med coronavirus. Og selvom antallet kan virke stort, er der umiddelbart ingen grund til bekymring.

- Jeg ser primært på tallene for, hvor mange der er indlagt på hospitalerne lige nu, siger Nanna Reiter, overlæge ved Bispebjerg Hospital og næstformand i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, til TV 2.

- Det tal er ikke steget væsentligt, og det er stadig meget lavt – 15 indlagte i går (onsdag, red.), 17 indlagte i dag. Så længe antallet af smittede ikke afspejler sig i antallet af indlagte, så synes jeg ikke, at der er grund til bekymring, siger Nanna Reiter.

Til og med torsdag er 1.771.570 danskere blevet testet, oplyser Statens Serum Institut. Det er 22.636 flere, end der var testet onsdag.

Nanna Reiter peger videre på, at kun få personer er indlagt på intensiv med covid-19.

- Der er tre personer indlagt på intensiv i hele landet, det er ikke ret meget, siger Nanna Reiter.

Hun forklarer, at der ingen bekymring er, så længe der er færre end 20 personer indlagt.

- Fra 20 til 65 indlagte skal vi have en skærpet opmærksomhed. Får vi over 65 personer indlagt, er vi der, hvor det er kritisk i forhold til, at vi skal omorganisere os med et større beredskab, siger Nanna Reiter.

Trods få på intensiv er der en risiko for, at epidemien kan eskalere.

- Hvis man følger forskrifterne, og der ikke sker en stigning i antallet af indlagte, er der kun en moderat risiko for eskalering. Fortsætter vi med en eksponentiel stigning af smittede, så bliver situationen en anden, men endnu er det for tidligt at sige, at det er der, vi er, siger Nanna Reiters

Sporadisk udbrud

De seneste dage er antallet af smittede i Odense og omegn steget kraftigt.

Ifølge Nanna Reiter dækker stigningen højst sandsynligt over et lille sporadisk udbrud. Og den slags udbrud har danskerne været gode til at få inddæmmet.

- Vi skal altid være bekymrede, og vi skal blive ved med at gøre, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Men jeg er ikke mere bekymret end tidligere, og jeg er sikker på, at vi med de rigtige tiltag kan få bekæmpet det lille udbrud i Odense, siger Nanna Reiter.