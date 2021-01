Overlæge på OUH: Køb ikke ind til påskefrokost

De nuværende coronarestriktioner udløber 7. februar, men den store genåbning af samfundet har lange udsigter endnu.

Det vurderer Svend Stenvang Pedersen, som er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling ved Odense Universitetshospital.

- Når man åbner for restriktionerne for tidligt, kommer man ind i en anden bølge. Og vi risikerer at komme ind i en tredje bølge, hvis vi gør det. Og tredje bølge ser rigtig alvorlig ud i andre europæiske lande. Så lad os ikke sætte det hele over styr, men tage to-tre-fire måneders tålmodighed mere, siger han til TV 2.

Dermed risikerer vi at komme et godt stykke ind i foråret, før vi kan begynde at se lysere tider, hvad restriktionerne angår.

Risikerer at sætte alt over styr

Ifølge Svend Stenvang Pedersen ville det derfor også være helt forkert at give folk falske forhåbninger om, at vi kan spise påskefrokost med alle dem, vi vil, i begyndelsen af april.

- Ting kan flytte sig, men man skal ikke begynde at købe ind til påskefrokost nu, siger han.

Vaccinens komme har måske givet nogle forhåbninger om, at nedlukningen ville blive kort. Men restriktionerne er stadig nødvendige for at holde virussen nede. Og hvis vi hæver dem for hurtigt, risikerer vi at sætte alt over styr, forklarer Svend Stenvang Pedersen.

Han mener, at vi skal have vaccineret 60-70 procent af befolkningen, før det er realistisk at slække på restriktionerne. Indtil tirsdag morgen var 3,66 procent blevet vaccineret.

- Vi skal have dæmpet den her virus mest muligt, og det kan vi gøre med restriktioner, indtil vi er et gennemvaccineret samfund, siger overlægen fra Odense Universitetshospital.

Smitten vil tage fart igen

Statens Serum Institut er i fuld gang med at regne på nye scenarier for en genåbning af Danmark.

Men den store udfordring er nu den mere smitsomme britiske variant B.1.1.7. Statens Serum Institut forventer, at den vil udgøre cirka halvdelen af virusvarianterne i Danmark i midten eller slutningen af februar.

Og så vil smitten igen begynde at tage fart. Det fortæller Camillia Holten Møller, der er læge ved Infektionsberedskabet i Statens Serum Institut.

- Hvis det alligevel stikker af med smittetallet, så kan der blive tale om, at vi reelt ser en tredje opblusning, som vi så må håndtere igen, siger hun til TV 2.

Tirsdag siger sundhedsminister Magnus Heunicke til TV 2, at der ikke er luft til de store genåbningsplaner de næste to uger, fordi det er vigtigt at være på et meget lavt smitteniveau, når den britiske variant overtager den danske epidemi.

Der blev tirsdag registreret 652 nye tilfælde af coronavirus og 20 dødsfald i løbet af et døgn.