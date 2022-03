Partier vil sænke fartgrænse for at spare olie

De Radikale lægger med det konkrete forslag om hastighedsbegrænsningen op til at sænke farten på motorvejene i et halvt år. En model, som SF og Enhedslisten godt kan nikke til.



- Det ser interessant ud, fordi det også er godt for klima og miljø, siger Anne Valentina Berthelsen (SF) og understreger, at det også er vigtigt at lave løsninger på europæisk plan.

Flashback til 1970’erne

Hos Enhedslisten frygter Henning Hyllested, at Danmark kan ende i samme situation som under energikrisen i 1970'erne, hvor en række arabiske lande besluttede at nedsætte produktionen af råolie og sætte prisen op.

Som konsekvens indførte Danmark i 1973 fartbegrænsninger og bilfrie søndage.

Det var kun, hvis danskerne havde et særligt formål, at det var tilladt at køre ud. Og overtrædelse kunne betyde bøde eller fængsel i op til to år.