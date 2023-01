Pensionist savner klart svar: - Kan jeg få fjernvarme?

Hans interesse for at skifte varmekilde er blevet skærpet gennem det sidste års tid på grund af den nuværende forsyningskrise, men svaret fra Svendborg Kommune fra december sidste år giver desværre ingen afklaring på varmesituationen.

Og det er efter pensionistens opfattelse skidt nyt for folk med gasfyr.

- Jeg tror, at det er med til at skabe en masse utryghed blandt os, som ikke allerede har fjernvarme, siger Mogens Vollerup.

Aftaler skal overholdes

Alle danskere med olie- og gasfyr burde fra årsskiftet 2022/23 have fået at vide, hvorvidt de kan få leveret fjernvarme til deres hjem.

Det bunder i en aftale fra juni sidste år mellem den daværende regeringen samt et bredt flertal af Folketingets partier og Kommunernes Landsforening (KL).

Men i en række kommuner som eksempelvis Svendborg, Næstved, Hillerød og Allerød har det ikke været muligt at give alle borgere et klart svar.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) fastslår over for TV 2, at aftaler skal holdes.

Derfor vil han nu mødes med KL for at "speede tempoet op og skabe klarhed" over, hvilke danskere der kan få fjernvarme og hvornår.

Lars Aagaard mener, at landets kommuner arbejder benhårdt på at give klare svar, men han erkender samtidig, at han er utålmodig ligesom alle andre.

Den grønne omstilling, som myndighederne er i gang med at gennemføre i Danmark, er en stor opgave, lyder det.

- Vi skal også være ydmyge over for opgaven. Det er en meget, meget stor operation at udlægge fjernvarme i så store dele af Danmark, og det er en stor operation for danskerne at tage stilling til, hvordan deres hus skal varmes op, siger Lars Aagaard.

KL beklager manglende svar

I Danmark er det kommunerne, der ejer varmeselskaberne, og som dermed er øverste varmeplanmyndighed i Danmark.

Birgit Stenbak Hansen er formand for klima- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening.

Hun er ærgerlig over de manglende og uafklarede svar fra en række kommuner til landets gaskunder omkring muligheden for udrulning af fjernvarme.

- Den tidsplan, som vi havde lagt for at kunne give et meget klart svar, den holdt ikke til et møde med virkeligheden. Det skal vi beklage, og det lærer vi noget af, siger hun til TV 2.