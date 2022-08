Politi efterlyser vidner til kørsel, der endte i uheld på Storebælt

Da en sølvgrå Alfa Romeo på polske pladser tidligere på dagen lørdag i høj fart kørte op bag i en anden bil ved betalingsanlægget på Storebæltsbroen, var det ikke det første uheld, den bilist havde været involveret i den dag.



Flere gange havde politiet modtaget anmeldelser om hasarderet kørsel mellem Odense og broen.

Politiet bekræfter over for TV 2, at der er tale om den samme bil.

- Det, vi har indtil videre, peger på det, vi kalder vanvidskørsel. Derfor efterlyser vi vidner, der har set noget til denne bil og dens kørsel, siger Kenneth Tannquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Første gang, politiet fik en henvendelse, var, da bilen var på Munkebjergvej i Odense og kørte hasarderet.

En række uheld

Klokken 10.57 påkørte den autoværnet ved Langeskov.

Kort efter, ved 11-tiden, påkørte den sølvgrå bil en anden bil, da den forsøger at lave en overhaling mellem to vognbaner, hvor der var biler i begge baner. Det skete vest for Nyborg.

- Her har vi ikke kunnet få fat i føreren af den ene af de to biler, som vi meget gerne vil tage med, siger vagtchefen.

Kort efter får politiet endnu en anmeldelse fra lavbroen på Storebælt, hvor Alfa Romeoen overhaler en anden bil indenom i høj fart.

- Vi er meget interesserede i at tale med vidner, der har set denne kørsel, så vi kan opbygge denne sag, siger Kenneth Tannquist.

Efterfølgende kom bilen, der kørte i høj hastighed, til området omkring betalingsanlægget, hvor den kørte ind i en anden bil, der holdt i betalingsanlægget.

Den sølvgrå bil blev kilet ind under den bil, der holdt stille, oplyste politiet til TV 2.

Begge førere blev sendt til tjek på Slagelse Sygehus, men umiddelbart uden alvorlige skader. Passageren i den påkørte bil blev kørt til Odense Sygehus, da der var mistanke om, at vedkommende havde brækket noget.

Føreren af bilen, der kørte hurtigt, blev testet positiv for at have indtaget spiritus. Nu skal der tages en blodprøve, oplyste politiet til TV 2.