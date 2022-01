Politiet deler billeder fra ulykke med højgravid kvinde til "skræk og advarsel"

- Men vi vil faktisk allerhelst, at vedkommende henvender sig til os af sig selv – eller at det firma eller vognmand, som ved, hvem der er, kontakter os, siger Søren Munk Frederiksen og fortsætter:

- Det kan jo være, at man ved ankomst senere på aftenen eller næste morgen har opdaget, at man faktisk mangler fem af de her stænger, og så vil jeg varmt anbefale, at man ringer til os på 114.

Fyns Politi er også meget interesserede i at høre fra eventuelle vidner, der så ulykken, og som muligvis kan bidrage til at identificere lastbilen og kaste lys over hændelsesforløbet.

I den forbindelse har politiet fået lov til at vise den ramte bil.

- Måske billedet kan virke til skræk og advarsel og som en lille ”huskeseddel” til alle, der kører lastbil eller bare med trailer, lyder det fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Kan blive dødsens farlig

Det behøver nemlig ikke være en tung, spids jernstang, der bliver tabt, før situationen kan blive dødsens farlig, understreger Søren Munk Frederiksen.

Alle bare lidt større effekter, der tabes og pludselig ligger på kørebanen, kan skabe problemer og eksempelvis tvinge de øvrige trafikanter til at lave hårde opbremsninger og undvigemanøvrer. Det tabte gods kan også risikere at sætte sig på forruden på en bagvedkørende trafikant, så vedkommende ikke kan se ud og måske køre galt.

- At hændelsen i søndags så sker på motorvejen, gør det kun endnu værre, fordi mange jo kommer kørende med 110 eller 130 km/t, siger vicepolitiinspektøren.

Vidner eller personer med kendskab til chaufføren bedes henvende sig til Fyns Politi på telefon 114.

- Hvis man kører lastbil, varebil eller blot med en almindelig trailer, så vil Fyns Politi på det kraftigste opfordre til, at man spænder sit gods ordentligt fast – også så godt, at det kan holde til for eksempel en omgang kraftig blæst, slutter Fyns Politi.