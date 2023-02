Politiet opgav efter fire år at få fat på svindelmistænkt - efter en simpel søgning havde TV 2 manden i røret

Det betyder blandt andet, at flere sager risikerer at blive henlagt, fordi de falder for forældelsesfristen.

- I bund og grund tyder det på, at når der henlægges så mange sager, og der ikke efterforskes i bund, så tyder det på, at vi er presset i bund i de opgaver, der er bundet til kollegaer. Der er for få hænder til at efterforske de her sager, siger han.

Bjørn Elmquist frygter derimod, at det ikke er nok med flere hænder hos politiet.

- Der må også være noget hos politiet nu, der ikke foregår særligt effektivt. Hvis man i en konkret sag har kunnet google mandens kontaktoplysninger frem, så er jeg ikke imponeret over niveauet af efterforskningen, siger han.

Politi kalder sag uacceptabel

Det er Fyns Politi, der har efterforsket sagen om den bedragerimistænkte medarbejder i Hans Jørgensen og Søn.

I 2022 henlagde politikredsen 1605 sager om økonomisk kriminalitet. Det er mere end dobbelt så mange som i 2021, hvor 687 sager blev henlagt.

Vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fortæller, at stigningen blandt andet skyldes, at politiet de seneste år har modtaget flere anmeldelser om økonomisk kriminalitet.

Samtidig har politiet ryddet op i bunker af ældre sager, hvoraf en del nu er blevet henlagt. Det har betydet flere afgørelser og derfor flere henlæggelser.

Men det betyder ikke, at politiet er tilfredse med, at de i rekordmange tilfælde har måttet droppe at efterforske sager til bunds.

- Vi går ikke på arbejde for at henlægge sager, men for at opklare sagerne. Men når vi arbejder med sagerne, må vi nogle gange erkende, at vi ikke kan rejse en tiltale i dem, siger han.

Han er heller ikke tilfreds med, at det ikke lykkedes at rejse tiltale i sagen mod den tidligere ansatte hos Hans Jørgensen og Søn.

- Det er uacceptabelt og dybt beklageligt. Det er frustrerende for de involverede parter, men også for os som politi, for vi er mødt på arbejde for at opklare sagerne, siger Michael Lichtenstein.

Vil ikke fortælle om efterforskning

Han afviser i interviewet med TV 2 at svare på, om politiet har forsøgt at kontakte den mistænkte i løbet af den mere end fire år lange efterforskning.

Han afviser også at svare på, hvorfor politiet ikke er lykkedes med at få fat på en mand, som TV 2 fik kontakt til gennem en simpel Google-søgning på den tidligere ansattes navn og navnet på mandens nye arbejdsplads.

- Vi kommer ikke til at kommentere nærmere på de efterforskningsskridt, der er foretaget, eller som ikke er foretaget, siger Michael Lichtenstein.

Men du afslører vel ingen politihemmeligheder ved at fortælle, om I har kontaktet ham?

- Jeg kommer ikke til at gå nærmere ind i den her konkrete sag. Jeg kan bare sige, at det ikke er godt nok, det der er sket. Det er uacceptabelt, at sagen er forældet, mens vi har haft den under behandling, siger Michael Lichtenstein.

Vicepolitiinspektøren vil heller ikke svare på, om han vurderer, at nogle af de andre 1604 henlagte sager fra Fyn ligner sagen fra Odense, hvor politiet har opgivet af få kontakt til den mistænkte, hvis telefonnummer ellers er tilgængeligt på nettet.

Han føler sig dog overbevist om, at sagerne er henlagt på et korrekt grundlag.

- Hvad der er foretaget konkret i den her sag, giver ikke anledning til nærmere overvejelser af, hvad der er foregået i 1600 andre sager, siger han.

Forventede et ærligt politi

I et opfølgende skriftligt svar oplyser Fyns Politi, at de har gjort flere forsøg på at få fat på den mistænkte i sagen.

Ifølge politiet blev manden indkaldt til en afhøring, hvor han ikke dukkede op, og derefter prøvede de at komme i kontakt med ham via hans advokat.

Derefter efterlyste politiet manden, uden at det dog sikrede, at politiet fik kontakt til manden. Politikredsen oplyser også, at man som borger ”kan være tryg ved, at henlæggelserne i politikredsen sker på et fagligt og retligt korrekt grundlag.”

Det er Claus Larsen ikke enig i. Hvis der dukker nye oplysninger op i en henlagt sag, kan sagen genoptages. Men det hjælper ikke Claus Larsen.

Hans sag er nemlig forældet, og derfor vil den tidligere medarbejder ikke kunne blive dømt i sagen, vurderer politiet. Han er alt andet end imponeret over politiets arbejde i sagen mod den bedragerimistænkte medarbejder.

- Jeg har en forventning om, at man er ærlig, når man har med politiet at gøre. Og efter fire år, der synes jeg, at de tager røven på os, og siger at de ikke kan finde manden. Det er helt til grin, siger han.