Politikere taler om et ”dem” og et ”os”, men 29-årig flygtning føler sig som en del af Danmark

Næsten otte år senere kalder Salah Zada nu Danmark for sit hjem. Nærmere bestemt Odense. Her er han i gang med at uddanne sig til folkeskolelærer og arbejder til daglig i en tøjbutik.

- Jeg føler mig dansk. Hundrede procent. Jeg føler mig hjemme her.

Det tog ham omkring et års tid at lære sproget, men han knækkede hurtigt koden og nedlagde sprogbarrieren. Lige så kort tid tog det ham at lære at spise rugbrød.

- Så var den ligesom hjemme, siger den unge odenseaner med et smil.

Frustration bliver til grin

Lige så glad, som Salah Zada i dag er for at være en del af det danske samfund, lige så frustreret bliver han, når han bliver mødt af en hård tone og fordomme. Og det sker til tider, fortæller han.

- Det gør mig ked af det. Folk, der ikke synes, at jeg burde være her. Folk, der ikke synes, at jeg er en del af samfundet. Folk, der ikke synes, at jeg er god nok, siger Salah Zada.

Han fortæller, at han altid prøver at møde mennesker med en positiv indstilling.

- Jeg føler, at jeg skal forsvare, at jeg er god, siger Salah Zada, der nu igen holder mobilen foran sig.

På skærmen har han afspillet klip fra partilederdebatten for anden gang. Første gang bar hans ansigt præg af frustration. Denne gang griner han.

- Jeg griner, fordi debatterne ligner en børnehave. Det er en uværdig måde at tale om mennesker på.

Salah Zada havde i forbindelse med folketingsvalgets udskrivelse denne gang håbet, at der ville ske en ændring i, hvordan politikerne omtaler danskere med anden etnisk baggrund.

Han mener, at valgkampens debatter allerede nu viser tegn på, at polarisering og hadefuld retorik stadig finder sted.

- De skaber et Danmark for danskerne. Men hvem definerer danskerne? Hvem bestemmer, hvornår jeg føler mig dansk?

Et dem og et os

Når politikere som Morten Messerschmidt i onsdagens partilederdebat kalder indvandrere for voldsparate og kriminelle, er det ifølge professor Christian Kock et forsøg på at vinde stemmer tilbage ved hjælp af en hård retorik.

- Morten Messerschmidt prøver i debatten at bruge indvandrerpolitikken som sit skarpladte våben. Det har virket før. Men tilsyneladende har det ikke lige så stor gennemslagskraft nu, vurderer Christian Kock.

Men når politikere som Morten Messerschmidt sætter lighedstegn mellem folk med anden etnisk baggrund og kriminalitet eller voldsparathed, er det ikke baseret på ingenting.

Politikerne henviser ofte til statistikker og tal, der viser en større andel kriminelle blandt dem med anden etnisk baggrund. Det var også en af konklusionerne i en rapport fra Danmarks Statistik i 2021.

Er det ikke fair nok, at politikerne taler, som de gør, fordi de har statistikker og tal, der viser, at det er sådan, det er?

- Det er fair. Men jeg savner at høre de gode statistikker. Hvor er alle de statistikker med dem med anden etnisk baggrund, der bidrager positivt? spørger Salah Zada.

Opsang til politikerne

Retorikerprofessor Christian Kock bakker Salah Zada op. Blot fordi der findes dårlige eksempler, er det ifølge ham farlig manipulation at generalisere om en hel gruppe.

- Selvom der kan være mere kriminalitet i en vis befolkningsgruppe, kan man ikke sige, at de er mere kriminelle. Så stempler man jo alle i gruppen. Det er et sprogbrug, der gør os dummere, mener han.

Salah Zada håber, at politikerne i fremtiden vil være mere opmærksomme på deres retorik og formuleringer, når de for eksempel stiller op til debatter og diskuterer politik på landsdækkende tv.

- Politikerne skal huske på, at deres ordvalg er vigtigt. De vil gerne gøre det til "dem" og "os". Men der er kun os. Danskerne. I Danmark.