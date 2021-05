Politikere vil fortsat bevare frivillig vaccination

Desuden frygter DSAM, at der er risiko for utilsigtede blodpladeforstyrrelser for modtagere af AstraZeneca-vaccinen, hvilket de mener, at et nyt dansk forskningsprojekt, der går under navnet Enforce, peger på.

Blodpladeforstyrrelser bør undersøges nærmere

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, var tirsdag ude at sige, at Folketingets partiledere bør tage imod en frivillig vaccine fra Johnson & Johnson for at øge befolkningens tillid til vaccinerne.

Og selvom lægernes advarsel gør indtryk hos de konservative, så fastholder de, at en frivillig ordning er en god ide - især hvis man derved kan undgå at være den sidste nation i Europa, der er færdigvaccineret.

- Det har jo også en konsekvens, hvis folk ikke bliver vaccineret. Det her handler om at få stoppet pandemien sådan, at vi kan få gang i vores samfund, og vi kan få vores liv tilbage, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører hos Det Konservative Folkeparti, til TV 2.