Politikerne vil have flere sygeplejersker på fuld tid - det ønsker mange af dem bare ikke

Siden retten blev gældende i alle fem regioner i 2020, er antallet af sygeplejersker der arbejder på fuldtid steget fra 50 til 53,1 procent.

Så selvom tallet har rykket sig i den rigtige retning, går det meget langsomt. Ifølge Kjeld Møller Pedersen er det derfor heller ikke et tegn på, at retten til fuld tid virker.

- Nej, det er alene udtryk for, at der har været et pres og en italesættelse af, at det kunne være godt, hvis dem, der var på deltid, ville flytte sig over på heltid, mener han.

Ønsker ikke fuld tid i dag

For Anita Jensen på Aarhus Universitetshospital skal der mere til, før lysten til at arbejde fuld tid kommer tilbage.

- Jeg ville i hvert fald skulle se, at ressourcerne i afdelingerne bliver bedre. At der er de sygeplejersker til stede, der skal være. Og det betyder ikke bare, at alle stillinger er besatte. Det betyder, at der bliver justeret på de normeringer, der er, så man ikke skal lave halvanden mands arbejde, hver dag man er på arbejde.

- Hvis jeg kunne se, at der var det – så kunne det godt være aktuelt, siger hun.

Hos Dansk Sygeplejeråd mærker de, hvordan hospitalerne knokler for at få vagtplanerne til at gå op.

Spørgsmålet er, hvordan problemet med de ubesatte stillinger skal løses, for efter flere års fremgang falder optaget på sygeplejerskeuddannelsen igen, og i dag bliver hver anden opslåede stilling som sygeplejerske ikke besat.