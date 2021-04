Politisk flertal vil afskaffe omstridt krav om booking

Men hvad der præcis ligger i den formulering, har der siden været stor debat om.

Den konkrete grænse på de 30 minutter er nemlig fastsat af Erhvervsministeriet og ikke de politiske partier.

- Det er ikke sådan, vi tolkede aftalen, lyder det for eksempel fra den konservative erhvervsordfører Mona Juul, som frygter, at reglen kan føre til tomme borde rundt på landets restauranter.

Christian Hansen forstår heller ikke argumentet bag.



- Som vi kan forstå på Simon Kollerup, så er der kødannelse foran barer, han gerne vil undgå, siger Christian Hansen.

- Men netop nu med de 30 minutter, får vi en masse folk, der kommer og stiller sig i kø ude foran og venter på, at de 30 minutter går, som jo betyder, at de kan stå ude på et offentligt fortov uden mundbind i én stor klynge, forklarer Christian Hansen.

Skal holde samfundsaktiviteten nede

Bordbestillingen skal ifølge Erhvervsministeriet være med til at holde "samfundsaktiviteten nede" og er indført for at "lave en mere kontrolleret og styret genåbning".

- Jeg forstår godt, at det kan være bøvlet og irriterende, men det er forudsætningen for, at vi kan åbne så meget af samfundet og dansk erhvervsliv, som vi gør nu, lød det i et skriftligt svar fra erhvervsminister Simon Kollerup til Ritzau søndag.

TV 2 har siden mandag morgen forgæves forsøgt at få et interview med erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Til DR siger ministeren, at han er villig til at "snakke om det", hvis man kan nå samme effekt på en anden måde end reglen om de 30 minutter. Han kommer dog ikke nærmere ind på, hvilke anden måde det for eksempel kunne være.