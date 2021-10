Politisk flertal vil hjælpe danske torskefiskere med 25 millioner kroner

Sammen med et politisk flertal bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti er regeringen klar til at yde økonomisk støtte med en ophugningsordning på 25 millioner kroner.

- Vi er fuldt ud opmærksomme på den alvorlige situation og kigger derfor på en ordning, hvor man får penge for at få sin kutter ophugget, så man kan forlade fiskeriet tørskoet, siger han.

Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen mener også, at staten må give en økonomisk håndsrækning til ophugning "så fiskerne kan komme ud af det her på en ordentlig måde".

Reduceres fangsten af torsk med 92 procent vil mængden af fanget torsk i Danmark gå fra 1746 tons i år til 141 tons næste år og reducere værdien af fangsten fra cirka 33,3 millioner kroner til cirka 2,7 millioner kroner.

Enhedslisten vil drøfte ordning, men er forbeholdne

Enhedslisten er med i den politiske aftale, hvor pengene til fiskerne skal komme fra.

Derfor skal partiet nikke ja, hvis ophugningsordningen skal blive til noget.

Fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen vil gerne drøfte muligheden for økonomisk hjælp til fiskerne, men advarer mod at overkompensere:

- Når den sidste torsk er fanget, har de helt sikkert ikke noget at lave. Det er utroligt, at så mange borgerlige automatisk tænker, at det er synd for fiskerne, og at de skal have snablen nede i statskassen, siger Egge Rasmussen.