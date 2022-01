Politisk flertal vil stramme coronapasset

Det samme har flere eksperter peget på.

Peder Hvelplund håber derfor, vi snart kan vinke helt farvel til coronapasset.

- Jeg synes, vi skal arbejde hen imod en udfasning af coronapasset om et par måneder, når smitten forhåbentlig aftager, siger han.

Samme holdning har sundhedsordfører for DF Liselott Blixt. Hun er generelt ærgerlig over, at politikerne hele tiden er nødt til at ændre i reglerne, fordi der kommer nye anbefalinger fra myndighederne.

- Jeg håber, vi snart kan få coronapasset afskaffet. Ligesom med alt andet bliver der hele tiden lavet om i reglerne for det, og det er umuligt at finde hoved og hale i, siger hun til TV 2.

Uvished om andre restriktioner

Forslaget om at korte coronapassets gyldighed ligger nu hos Epidemikommissionen, som skal vurdere det og derefter komme med en indstilling til Epidemiudvalget om at ændre reglerne.

Forventningen er, at det vil blive vedtaget. Præcis hvornår vides endnu ikke.

Det er også uklart, hvad der skal ske efter 16. januar, hvor de nuværende restriktioner står til at udløbe.

Onsdag lød meldingen fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff:

- Jo før, vi kan komme af med restriktionerne og komme tilbage til normal hverdag, jo bedre. Men vi skal også tænke os godt om og sikre, at vi ikke forhaster os.

Partiernes sundhedsordførere oplyser til TV 2, at de forventer at blive indkaldt til møde i næste uge, hvor restriktionerne vil blive drøftet.