Priserne på dansk mink er eksploderet: - Er det rigtigt, at de har slået alle mink ihjel?

Haining ligger i Zhejiang-provinsen syd for Shanghai og har i mange år været centrum for verdens tekstilproduktion med pels og læder.

Tidligere blev eksklusive pelskåber håndlavet i Danmark af buntmagere, men i dag foregår det i Kina. Nogle af produkterne bliver eksporteret, men langt det meste bliver solgt til den hurtigt voksende gruppe nyrige kinesere.

Prisen er fordoblet

Jeg går igennem en hel gade med små butikker, der sælger sytråd og en hel gade med speciale i pelskraver, inden jeg finder de første minkhandlere. Som ventet vil de rigtig gerne tale med mig, da de hører, at jeg er fra Danmark.

Sun Tao har været i industrien i godt 20 år, og han plejer at rejse til Danmark tre-fire gange om året for at deltage i pelsauktioner hos Kopenhagen Fur. Han blev både chokeret og ked af det, da han hørte om aflivningen af danske mink.

- Jeg føler ikke, at farmerne kan overleve sådan her. Vores industri står overfor en lukning, fordi vi ikke kan få fat i råvarer. Det er svært at acceptere, at vi har mistet vores forretning, siger han.

Indtil videre er konsekvensen, at priserne på dansk mink er fordoblede i Kina. Det skyldes frygten for, at der snart vil udbryde mangel på dansk mink.

Verdens bedste kvalitet

Hvad er det, der er så særligt ved dansk mink? Danmark har i mange år været verdens største producent af minkpels og er samtidig kendt for den bedste kvalitet.

- Mink fra andre lande kommer slet ikke i nærheden af den danske kvalitet, siger Sun Tao, mens han stryger et stykke dansk minkskind mod hårene for at demonstrere tætheden.