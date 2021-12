Professor opfordrer til, at børnene skal blive hjemme en måned længere - og blive vaccineret imens

Tyra Grove Krause, faglig direktør hos Statens Serum Institut (SSI), er også særlig opmærksom på den kommende måned. Hun siger til DR, at flere børn skal vaccineres for at åbne skolerne i januar.

- Vi vil helt klart gerne have vaccinetilslutningen blandt skolebørnene højere op, for det er det, der skal til for at holde skolerne åbne hen over den næste måneds tid, hvor vi får meget mere smittespredning med Omikron, siger hun.

Andelen af børn mellem 5 og 11 år, der har fået første stik, er kun nået op på 37 procent. 1,3 procent af børnene i gruppen er færdigvaccineret.

SSI forventer samtidig, at januar bliver den hårdeste måned, vi endnu har set under pandemien.

60-70 procent vaccineret ville være godt, mener ekspert

Danmarks Lærerforening var tirsdag ude med et opråb om at implementere flere restriktioner i undervisningen, når børnene kommer tilbage fra juleferie.

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, foreslår blandt andet skole hver anden dag, så alle klassens elever ikke er til stede samtidig, eller opdeling af skoledagen, så man er der først på dagen eller sidst på dagen.

Men det er ikke vejen frem, mener Jan Pravsgaard Christensen. På den måde er der nemlig stadig store grupper børn, der mødes, og kan smitte hinanden.

- Om det er en hel eller halv klasse, der er samlet, og er de alle modtagelige, så er der virusspredning, hvis der er virus. Det har kun effekt, hvis man sørger for, at mange er vaccineret, siger professoren.

Hvor mange børn skal være vaccineret?

- Har man bare vaccineret 60-70 procent af en skole, var der meget færre, der blev smittet, og dem, der blev smittet, kunne sendes hjem. Så kunne vi køre en mere normal skolegang uden mange nedlukninger, siger Jan Pravsgaard Christensen.