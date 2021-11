Regeringen vil gøre corona til en samfundskritisk sygdom

Epidemi-kommissionen indstiller til, at corona igen bliver en samfundskritisk sygdom. Og den indstilling vil regeringen følge.

Det erfarer TV 2.

For at gøre corona samfundskritisk igen kræver det, at der ikke er et flertal imod forslaget i Epidemiudvalget. Det er endnu uklart, om det er tilfældet.

Hvis corona igen bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, er det muligt at genindføre restriktioner.

En af de restriktioner, regeringen ønsker at genindføre, er coronapas. Det kan TV 2 også erfare.

Situationen har ændret sig

Kategoriseringen af corona som en samfundskritisk sygdom blev ophævet 10. september.

På det tidspunkt var Danmark i en særdeles god situation med høje vaccinationstal og lave smittetal. De seneste uger har smittetallene dog været stødt stigende, og regeringen mener derfor, at det er nødvendigt at genindføre kategoriseringen.