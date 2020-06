Superligaen: Regeringen vil lave forsøg med mere end 500 tilskuere

Statsminister Mette Frederiksen vil have undersøgt, om superligaklubberne kan håndtere mere end de 500 personer til superligakampe, som regeringen ellers har foreslået.

Alle partier har været enige om at hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer, men ikke alle har været ligeså enige om, at 500 personer var det rigtige antal tilskuere til superligakampe.

Men der åbnes nu op for, at det kan ændres.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) i et brev til partilederne, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Der har været politisk og sundhedsfaglig betænkelighed ved, om man vil kunne holde afstand, når tilskuerne går til og fra stadion Peter Lautrup-Larsen, politisk analytiker TV 2

”Såfremt partierne er indstillede på det, vil regeringen imidlertid foreslå en aftale om, at der i løbet af etape 1 gennemføres et forsøg, hvor der kan afvikles en eller flere superligakampe med et større antal tilskuere end 500,” står der i brevet.

”Forsøget forudsætter, at sunhedsmyndighederne finder, der kan laves en forsvarlig model. På baggrund af forsøget, vil sundhedsmyndighederne, Politiet og evt. andre relevante myndigheder kunne evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt.”

1. etape omhandler den plan, som regeringen har iværksat fra 8. juni, hvor forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer. Statsminister Mette Frederiksen skriver ikke noget om, hvilke på hvilke stadions og i hvilke klubber forsøgene skal afprøves.

'Klubberne skal nu bevise, at de kan håndtere det'

TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen fortæller, at forsøgene kommer på baggrund af pres fra flere af de borgerlige partier.

- Jeg ved, at der har været politisk og sundhedsfaglig betænkelighed ved, om man vil kunne holde afstand, når tilskuerne går til og fra stadion. Det er noget af det, som forsøgene skal løse op for, siger Peter-Lautrup Larsen.

- Så superligaklubberne får noget af ansvaret for at vise, at de kan håndtere det her i et større omfang på den anden side af 8. juni.

FCK vil have mere end 10.000 i Parken

FC København, der lige nu er på andenpladsen i Superligaen, er en af de klubber, der har kommet med konkrete planer, hvor de illustrerer, hvordan de kan modtage mere end 500 tilskuere.

De vil inddele Telia Parken i 21 sale, hvor der vil kunne være 500 tilskuere i hver.

- Vi kan håndtere mange flere, og det kan vi gøre sikkert. Vi har arbejdet på det hen over weekenden, og jeg står på mål for, at vi kan håndtere det, sagde Lars Bo Jeppesen, FCK-direktør, til TV 2 lørdag.

- Men vi gør det ikke uden at få en tilladelse. Vi har udarbejdet konkrete planer, som vi har sendt til politikerne, og vi har en dialog med sundhedsmyndighederne og politi. Og det virker faktisk også til, at det er blevet godt modtaget. Vi har taget udgangspunkt i de retningslinjer, der er udstukket, hvor man kan være 500 i en sal. Om man kalder det en sektion som herinde eller en sal, så har vi simpelthen minutiøst lavet 21 sale à 500 mennesker.

Regeringen har tidligere stået med fast på, at de 500 personer var en absolut grænse. Men der er nu åbnet op for, at der kan ske en undtagelse, hvor forsøgene viser en positivt resultat.