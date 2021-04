Regeringens ekspertgruppe er bekymret for den automatiske nedlukning

- Vi har en bekymring om en social slagside. For de høje incidenstal er tit koblet til sociale boligområder som for eksempel Vollsmose og Ishøj, siger Jakob Stoustrup.

Ifølge ham viser forskningen, at der findes en social skævhed i skolelukninger, hvor børn af lavt uddannede forældre i særlig grad taber læring.

- Så man får simpelthen børn tilbage i skolen, der ved mindre, end da nedlukningen startede.

- Det er klart, at referencegruppen (Der består af en lang række ekspert, red.) har fuld forståelse for, at man har behov for at lukke ned, når smitten stiger. Men hvis man gør det per automatik, får man ikke skabt proportionalitet mellem, hvor smitten rent faktisk er, og hvor man lukker ned.

Dårlig trivsel og dårlig læring

Regeringens referencegruppe lavede en rapport i januar, hvor den fremhævede, at man i særlig grad skulle friholde de mindste klasser for nedlukningen. For det er generelt en meget lille del af smitten, der er knyttet til de små skolebørn.