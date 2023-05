Region genåbner sag om coronasvar - vil kræve flere penge tilbage fra læger

- Det undrer mig

Både Region Hovedstaden og Region Nordjylland krævede over 70 procent tilbage af det udbetalte. Ifølge lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen en stor forskel, der ikke burde være der, fordi regionerne tager afsæt i den samme udregningsmodel.

- Det undrer mig, at forskellen på regionerne er så stor. Når der er så stor forskel, vil nogle lægehuse have fået en meget større gevinst end andre lægehuse. Og der er grund til, at de regioner, der ligger lavest, spejler sig i, hvor stor en procentdel de øvrige regioner får tilbagebetalt og bruger det som rettesnor for, hvad der er muligt, siger Kent Kristensen.

Et par dage efter TV 2 har fremlagt for Region Syddanmark, hvor lavt regionen ligger sammenlignet med andre regioner, vender den tilbage med det svar, at der er sket en regnefejl.

- Vi kendte ikke de andre regioners data, så derfor kom det noget bag på os, at vi lå så lavt i forhold til de andre regioner. Efter at TV 2 har taget sagen op, er vi blevet klogere. Vi har haft vores datafolk i arbejde i døgndrift for at finde fejlen, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Lægehus fik 123.000 kroner for meget

Regnefejlen betyder ifølge regionen, at 26 lægehuse nu bliver opkrævet at betale yderligere 791.000 kroner tilbage. I forvejen havde lægehusene betalt 353.000 kroner, men det beløb var ikke højt nok.

- Det er en meget ærgerlig fejl, og det kan kun beklages. Vi troede jo på, at vi havde regnet rigtigt, men det viste sig, at det havde vi ikke, siger Kurt Espersen.

TV 2 har talt med de tre lægehuse, der skal betale flest penge tilbage. Ingen af dem ønsker at give interview og henviser til Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Lægehuset Ullerslev, der fik 205.000 kroner udbetalt for coronamails, men i første omgang kun betalte 56.000 kroner tilbage, skal nu betale yderligere 123.000 kroner. Lægehuset Ferritslev, der kun betalte 22.000 tilbage af de 155.000 kroner, man fik, skal nu betale yderligere 81.000 kroner. Og Lægerne i Oksbøl, der i første omgang kun betalte 14.000 kroner tilbage af de 123.000, man fik udbetalt, skal nu tilbagebetale yderligere 85.000 kroner.

PLO ønsker heller ikke at stille op til interview, men formand Jørgen Skadborg skriver i en mail:

- Under corona-pandemien indgik vi desværre en aftale med Danske Regioner, der var uklar. Derfor misforstod en del læger, hvornår de skulle bruge den pågældende ydelse. Jeg er ærgerlig over forløbet, som vi i PLO har taget ved lære af - vi indgår ikke en tilsvarende, uklar aftale en anden gang.

Alle data skal nu gennemtjekkes

I alt 259 lægehuse i Region Syddanmark har fået udbetalt penge for den kasserede ordning, og Region Syddanmark vil nu gennemgå alle sager for at afdække, om der skulle gemme sig flere fejl i beregningerne.

- Vi vil løbe alle vores data igennem en ekstra gang, så alle bliver beløb bliver gennemtjekket, siger Kurt Espersen.

I første omgang vil de 26 lægehuse, der har betalt for lidt tilbage, nu få et brev med en ekstra regning.

Når de 791.000 kroner er betalt, vil Region Syddanmark have opkrævet 2,4 millioner af det udbetalte beløb svarende til 54 procent.