Rektor med appel til gymnasieelever: - Lad være med at holde fester

- Jeg skriver til jer, fordi jeg har en inderlig bøn til jer.

Sådan indleder rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, et Facebook-opslag, der henvender sig til gymnasiets elever.

I opslaget appellerer han til, at de studerende undlader at holde fester på kryds og tværs af klasser og gymnasier i den kommende tid.

Men opslaget skal ikke ses som en løftet pegefinger, understreger Henrik Vestergaard Stokholm over for TV 2.

- Det er en opfordring til at passe på sig selv og hinanden. Hvis de ikke gør det, kan det have konsekvenser, som de ikke kan gennemskue på den korte bane. For eksempel hvis de får smittet nogle af de mest sårbare som bedsteforældre eller syge i familien, siger han.

Flere opfordrer til færre fester

Selvom de studerendes festlige aktiviteter ligger uden for skoletiden, føler rektoren ikke, at det er forkert at blande sig i deres gøren og laden.

Henrik Vestergaard Stokholm fortæller, at han i sin daglige gang på skolen flere gange har hørt elever tale om, hvordan der stadig afholdes fester.

- Jeg føler, at jeg har et ansvar for at sende et klart signal til eleverne. Jeg når ud til nogle, som for eksempel sundhedsministeren (Magnus Heunicke (S) red.) ikke når. Så kan jeg være hans forlængede arm, siger rektoren på Nyborg Gymnasium.

På den måde får forældrene også en anledning til at tage snakken op derhjemme Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm

Elevrådsformand på Nyborg Gymnasium, Katy Mishvelia, ser heller intet problem i rektorens besked til eleverne.

Så længe der ikke indgår kritik og sanktioner i kommunikationen, mener hun faktisk, at det kan have en god effekt på gymnasiet.

- Vi har en udfordring med, at der er mange arrangementer og fester for tiden. Det er, som om nogle har glemt, at coronakrisen ikke er ovre. Og så bliver det pludselig mere nært, når beskeden kommer fra rektoren, siger hun til TV 2.

Stigende smitte blandt unge

I de seneste uger har smitten med coronavirus i Danmark været stigende. Især blandt de unge i befolkningen har antallet af tilfælde været på himmelflugt, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Lige nu ligger de 20-29-årige med 1763 smittede som den aldersgruppe, hvor allerflest er testet positiv for coronavirus.

Opgjort 8. september 12:15.

Kilde: Statens Serum Institut

Nyborg Gymnasium har dog indtil nu undgået smitte, men Henrik Vestergaard Stokholm frygter, at skolen kan blive nødt til at lukke ned, hvis ikke eleverne husker at tage forbehold.

Derfor har han også sendt teksten fra Facebook-opslaget ud som mail til både elever og forældre på gymnasiet.

Forældre bakker op

For selvom appellen er skrevet direkte til de unge studerende, er den også henvendt til forældrene, lyder det fra Henrik Vestergaard Stokholm.

- På den måde får forældrene også en anledning til at tage snakken op derhjemme. Så har de også noget, de kan læne sig op ad, siger han.

Indtil videre er det da også udelukkende forældre, der har reageret på rektorens opråb. Og de støtter op om om budskabet og appellen, fortæller rektoren.

Fester og sociale arrangementer var også på dagsordenen på mandagens coronapressemøde. Her opfordrede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) de danskere, der går med festplaner, til at genoverveje, hvorvidt arrangementet skal afholdes eller udsættes.

Dog præciserede han senere overfor TV 2, at opfordringen ikke var rettet mod alle slags fester.