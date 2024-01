Rigmands selskab tjener penge på at rydde op efter miljøskandale

Randers Kommune betaler Randers Havn for at hjælpe med oprydningen efter jordskredet på Nordic Waste.



En af landets rigeste

Torben Østergaard-Nielsen er én af landets rigeste mænd, og sidste år opgjorde Økonomisk Ugebrev hans formue til at være over 40 milliarder kroner.



En stor del af pengene har Østergaard-Nielsen tjent gennem olieforretninger, men i december kom han i vælten gennem sit ejerskab af Nordic Waste.

Virksomheden, der oprenser jord til genbrug, fik nemlig problemer med et jordskred, der til sidst fik Nordic Waste selv til at kaste håndklædet i ringen.

Siden har Randers Kommune arbejdet i døgndrift for at stoppe eller inddæmme jordskredet, der er blevet beskrevet som en ”potentiel miljøkatastrofe”.

En rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi advarer om, at jordskredet kan begrave byen Ølst i mere end fem meter jord, hvis det ikke stoppes.

9. januar – en måned efter, at jordskredet tog fart – udregnede Randers Kommune, at arbejdet med jordskredet allerede havde kostet kommunen 41 millioner kroner, og efterfølgende blev Folketinget enige om at afsætte mere end 200 millioner kroner til oprydningsarbejdet.

Penge, der kan blive nødvendige, hvis Nordic Waste ikke selv kan samle regningen op.

Skatteyderne kan ende med regningen

I dag ser det mere sandsynligt ud, at det er statskassen, som ender med at betale.

Nordic Waste har således erklæret sig selv konkurs, og en kurator skal derfor fordele selskabets værdier til dem, der har penge til gode. Umiddelbart er der dog næppe nok penge i Nordic Waste til at alle, kan få, hvad de har krav på.

Ifølge det seneste regnskab havde Nordic Waste i april en egenkapital på godt 16 millioner kroner.

Men under dagens retsmøde ved skifteretten om Nordic Wastes konkurs blev der krævet langt flere penge. Alene Randers Kommune har gjort krav på mere end 100 millioner i konkursboet efter Nordic Waste.

Også andre af Torben Østergaard-Nielsens egne virksomheder har gjort krav i værdien efter Nordic Wastes konkurs.

- Trist, hvis det rammer medarbejderne

På havnen i Randers er Torben Østergaard-Nielsens selskab SDK Stevedore ikke noget nyt bekendtskab. Tværtimod har firmaet været der i 4-5 år, fortæller John Morgen.

Om SDK Stevedore har en fremtid på havnen i Randers efter Nordic Wastes konkurs er dog usikkert, siger havnedirektøren til TV 2:

- Vi fandt ud af det i fredags. Vi har ikke taget en beslutning endnu. Vi skal også have med i overvejelserne, at vi aldrig har haft problemer med SDK’s medarbejdere. Det er en trist sag, men der er også medarbejdere hver dag, som gør deres indsats, og det er også trist, hvis det rammer dem.

Men har I ikke et ansvar for, hvem I samarbejder med, når der er tale om en af Danmarks rigeste mænd, som ejer et selskab, der ifølge GEUS selv er skyld i jordskredet og den følgende miljøskandale, og ikke har tænkt sig at betale regningen for oprydningsarbejdet?

- Jo, det er det, vi skal drøfte.

Randers Havn rammes af konkursen i Nordic Waste på flere måder. Udover at overveje fremtidige samarbejdspartnere, skal der kigges på havnens økonomi og konsekvenserne af, at havnen ikke længere modtager gods, som skal ud på Nordic Waste.

TV 2 har været i kontakt med SDK Shippings direktør, Lars Jespersen, om oprydningsarbejdet efter Nordic Waste. Han har henvist til USTC, hvor Torben Østergaard-Nielsen er bestyrelsesformand og Nina Østergaard Borris er administrerende direktør.

Torben Østergaard-Nielsen og USTC har ikke ønsket at kommentere sagen.