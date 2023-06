Rigsadvokaten indstiller Niels Holck til udlevering

Rigsadvokaten indstiller, at der sker udlevering af Niels Holck til strafforfølgning i Indien.

Det er op til domstolene at træffe den endelige afgørelse.

Niels Holck, der i dag bor på Langeland, var i 1995 involveret i våbennedkastning til en oprørsgruppe i den indiske delstat Vestbengalen.

Han rejste efterfølgende tilbage til Danmark, og derefter forsøgte Indien gentagne gange at hente ham til landet for at retsforfølge ham.

Anmodningerne blev dog afvist, da man fra dansk side vurderede, der ville være risiko for, at Holck kunne blive udsat for tortur, hvis man sendte ham til Indien.

Det udløste en diplomatisk krise, som også kunne ses på økonomien, idet Danmarks eksport til Indien styrtdykkede.

Siden har man fra dansk side kæmpet for at adskille Niels Holck-sagen fra det generelle samarbejde mellem Danmark og Indien.

Skal afsone eventuel straf i Danmark

Rigsadvokaten oplyser i en pressemeddelelse, at indstillingen er sket til Retten i Hillerød. Det sker, efter at Rigsadvokaten har afsluttet sin undersøgelse i sagen.

- Rigsadvokatens indstilling er, at udleveringslovens betingelser for udlevering er opfyldt.

- Anklagemyndigheden vil derfor indbringe sagen for Retten i Hillerød med påstand om, at Niels Holck skal udleveres til Indien, står der i pressemeddelelsen.

Hvis Niels Holck bliver udleveret til Indien, skal han tilbage til Danmark, når den indiske straffesag er afsluttet, oplyser Rigsadvokaten. Bliver han dømt i Indien, skal han således afsone en eventuel straf i Danmark.

Kompleks sag

Ifølge statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen fra Rigsadvokaten er der tale om en meget kompleks sag.

- På baggrund af de oplysninger, vi har i sagen, og de undersøgelser, der er pågået, er det vores vurdering, at kravene i udleveringsloven er opfyldt, og nu indbringer vi sagen for retten med indstilling om, at Niels Holck bliver udleveret.

- Den indstilling skal retten have lejlighed til at vurdere. Når byretten har truffet sin afgørelse, vil den på sædvanlig vis kunne indbringes for landsretten, siger hun i pressemeddelelsen.

Begæret udleveret i 2002

Indien begærede Niels Holck udleveret første gang i 2002.

I 2011 afgjorde Østre Landsret, at han ikke kunne udleveres, fordi retten vurderede, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt.

Indien fremsendte en ny udleveringsanmodning i 2016.

På baggrund af anmodningen har Rigsadvokaten foretaget flere undersøgelser og indhentet en række supplerende oplysninger fra Indien - ikke mindst til de forhold, som førte til, at landsretten i 2011 afviste udleveringen.

Det har nu mundet ud i, at Rigsadvokaten har indstillet til retten, at der sker udlevering.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår Retten i Hillerød skal behandle sagen.

Tøbrud i 2018

I april 2018 kom der tøbrud i forholdet mellem Indien og Danmark. Her mødtes daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, med Indiens premierminister, Narendra Modi, i Stockholm.

I 2021 besøgte statsminister Mette Frederiksen (S) også Narendra Modi i Indien. Her stod det klart, at forholdet mellem Danmark og Indien er forbedret. Blandt andet hang der plakater med teksten "velkommen" og et billede af Mette Frederiksen i gaderne i den indiske hovedstad New Dehli.

Anden mand sad fængslet i otte år

Peter Bleach var om bord på det fly, hvorfra Niels Holck kastede fire tons våben ned over Purulia-distriktet i den indiske delstat Vestbengalen i det nordøstlige Indien – ifølge Niels Holck selv på vegne af det indiske kongresparti i centralregeringen i Delhi, der ønskede at bevæbne lokalbefolkningen for at omstyrte det kommunistiske styre i den indiske delstat.

Det lykkedes Niels Holck at flygte, mens Peter Bleach sad fængslet i otte år i Kolkata Presidency Jail (tidligere Culcutta, red.).

På trods, at det siden er blevet bevist, at han havde informeret den britiske efterretningstjeneste MI5 om våbensmuglingen efter det første møde med Niels Holck, der i 1995 gik under navnet Kim Davy. Og på trods af at den britiske regering havde informeret den indiske regering om våbennedkastningen.