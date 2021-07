Russisk atom-ubåd spottet ved Storebæltsbroen

Rute rundt om Skandinavien

De danske have ligger cirka halvvejs på ubådens rute - turen går fra de arktiske have, nord om Norge, forbi Danmark, ind i Østersøen for til sidst at ende i Den Finske Bugt ved Sankt Petersborg.

Det kan lyde af en lang sejltur, men ubådene er bygget til langtidsfart. Ifølge Ditte Dyreborg kan de sagtens sejle tre-fire måneder uden ophold ved land.

- Og så er det første, der løber op, ikke brændstoffet - det er fødevarerne, siger hun.

"Ingen tvivl" om aktive våben

'Flådens dag' er ikke kun et russisk fænomen - det findes blandt andet også i Danmark og Storbritannien. Men uanset hvor arrangementet afholdes, er målet det samme, lyder det fra Ditte Dyreborg.

- Det handler om at vise styrke. Både over for sin egen befolkning, for regeringen og omverdenen, siger hun.

Derfor er hun heller ikke i tvivl om, at missilerne ombord på ubåden er aktive.

- Det svarer jo til, at man i stedet for at vise en knyttet næve med et boldtræ, viser en fremstrakt hånd med en buket blomster i, siger Ditte Dyreborg.

Tidligere danske visit

Det er ikke første gang, at 'Orel' er i Danmark - både sidste år og i 2018 lagde den 154 meter lange ubåd vejen forbi Østersøen for at deltage i flådefejringen i Skt. Petersborg.