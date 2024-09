Sådan bliver årets første efterårsdag

Efteråret skydes i gang med ganske flot vejr over hele landet.

Der venter således en søndag med masser af solskin, rolige vindforhold og op omkring 20 graders varme.

Her får du et overblik over dagens vejr og til sidst dagens detalje.

Formiddag: Kølig start

I en stor del af landet står den på encifrede temperaturer søndag morgen. Dermed kan det mærkes, at efteråret har gjort sit indtog.

Til gengæld er den kølige start på søndagen ledsaget af solrigt vejr og ingen vind.

Og i takt med at solen kommer højere på himlen, bliver luften ret hurtigt varmet op. Ved middagstid er der udsigt til knap 20 grader på termometret.