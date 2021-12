Sådan kan milliarderne til sygehuse og sygeplejerskerne fordele sig

Han understreger, at der er mange muligheder inden for rammen.

- Man kunne lave en god pakke for én milliard kroner. Men det er vigtigt, at man også tænker et langtidsperspektiv ind for sygeplejerskerne i det her, siger Jes Søgaard.

EL ønsker pakke til to milliarder

På Christiansborg, hvor partierne forhandler med regeringen om vinterpakke, vil regeringens ene støtteparti, De Radikale, ikke sætte beløb på, hvad de ønsker som rammebeløb. SF kræver en pakke til én milliard kroner, mens regeringens tredje støtteparti, Enhedslisten (EL), kræver et beløb på to milliarder kroner.

- Vi presser massivt på for at få en ordentlig akutpakke til sygehusvæsenet. Vi står over for en meget, meget hård vinter, og det er vigtigt for os at få et godt resultat, siger Mai Villadsen, politisk ordfører for EL.

- Vi mener, der skal et ordentligt beløb til for at få et mærkbart løft til de medarbejdergrupper, der lige nu flygter på grund af dårlige løn- og arbejdsforhold. Vi siger, der skal to milliarder til for at få et ordentligt akutløft her og nu, siger Mai Villadsen.

Hun peger på, at der udover akutpakken også skal kigges på forholdene på den lange bane for flere faggrupper.