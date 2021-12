Sådan sørger du for, at julen bliver coronasikker

Den nye variant ser også ud til at være skyld i, at to vaccinestik ikke er lig med den samme høje beskyttelse som tidligere, så risikoen for reinfektioner er højere. Præcis, hvor meget effekten falder, er usikkert – men det er til gengæld sikkert, at et tredje boosterstik kan få beskyttelsen banket tilbage i vejret.

Derfor opfordrer både eksperter og Sundhedsstyrelsen til, at man tager imod en revaccination, hvis man har fået den tilbudt.

Og fordi effekten træder hurtigere i kraft efter tredje dosis end efter de to første, kan man stadig nå at få en ekstra julegave i form af et boost af immunbeskyttelsen.