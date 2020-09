Sommervejret på Fyn - her blev det varmest, mest solrigt og mest regnfuldt

Sommeren 2020 blev en af de mest afvekslende danske somre med både kølige sommerdage med regnfuldt vejr og en hedebølge med masser af sol.

Herunder kan du se, hvordan sommervejret blev i din kommune, og hvorledes det artede sig hen over sommeren.

Fyns varmeste kommune blev Langeland med 17,5 grader - kun 0,4 grader under landets varmeste, Frederiksberg Kommune.

Der er en forskel på næsten én grad til sommerens koldeste fynske kommune, Nordfyns Kommune, hvor temperaturen i de tre sommermåneder i gennemsnit endte på 16,6 grader.

Hold musen hen over din kommune for at se, hvordan sommeren har været.

Der var også store forskelle i temperaturen hen over de tre sommermåneder.

Juni bød generelt på varmt sommervejr. Især i den sidste halvdel af måneden, hvorefter en usædvanlig kold juli flere dage bød på dagtemperaturer under 20 grader.

Sommeren tog til genmæle i august, hvor en hedebølge ramte landet med over 30 grader flere dage i træk.

Sommerens højeste temperatur blev 32,4 grader, mens den laveste temperatur på 1,8 grader blev målt både i juni og juli.

Landets mest solrige kommune blev Samsø med hele 792,7 solskinstimer. Til sammenligning havde Langeland Kommune 756,6 solskinstimer og var dermed den mest solrige blandt de fynske.

Skæv sommer

Solen viste sig meget skævt fordelt gennem sommeren. De lange dage i juni bød i flere omgange på solrigt vejr, mens solen glimrede ved sit fravær i store dele af juli, mens starten af august 11 dage i træk bød på mere end 10 solskinstimer om dagen.

Mest regn fik man i Middelfart Kommune, hvor der i løbet sommeren faldt 217,7 millimeter regn - tæt forfulgt af naboen Assens Kommune, hvor der faldt over 213,6 millimeter regn.

Fyns tørreste kommune blev Langeland med 169,9 millimeter - efterfulgt af Nyborg og Kerteminde kommuner.

Lidt varmere, men med mere nedbør

Samlet set hen over hele sommeren blev den lidt varmere med lidt mere nedbør og med betydeligt flere solskinstimer, end vi normalt oplever det hen over de tre sommermåneder.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at juni blev den næstvarmeste siden EM-sommeren i 1992 efterfulgt af en juli, der blev den koldeste i 22 år. Herefter fulgte en usædvanligt varm august, der blev den varmeste i Danmark i 18 år.

Hvad juli manglede i antallet af timers solskin, blev i den grad opvejet af august, der blev den mest solrige i 17 år - og i øvrigt den femtemest solrige august måned siden 1874.