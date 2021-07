Sådan voksede prisen for droppet asylcenter med flere millioner

Det var omtrent en måned efter folketingsvalget, der sikrede Socialdemokratiet adgang til ministerkontorerne.

Mailen blev sendt få dage efter, at den nye regering landede en regeringsaftale med støttepartierne. Her stod det klart, at man ville have børnefamilier ud af Udrejsecenter Sjælsmark, og at man ville finde et bedre alternativ til Lindholm. Den øde ø, der var tiltænkt som afsætningssted for kriminelle udlændinge.

Hun indledte med en smiley:

- Vi følger naturligvis :) med i de politiske stemninger/beslutninger om at se nye muligheder for et familiecenter for børnene fra Sjælsmark, kommende opholdscenter i stedet for Lindholm m.m, lød det i starten af mailen.

Så listede hun fordelene op:

- Er lige til at gå til, det kan starte op i morgen, lød det et sted.

- Der er bom og hegn omkring stedet, stod der et andet sted.

Og til sidst blev det konkret:

- Stedet er til salg for 8,5 millioner kroner eller udlejning.

Udlændingestyrelsen svarede på mailen:

- Det er hermed noteret. God sommer.

Tvivl om skydebanen

Først 2 år senere blev der i april i år afgivet et bud omkring de 7 millioner kroner, men nu vurderede parret altså ejendommen til 14 millioner kroner.

I den omfattende aktindsigt fremgår det blandt andet, at parret i den mellemliggende periode havde drevet kursusvirksomhed på Holmegaard, og helt op til salget blev der også tilbudt overnatning.

Afvisningen fra ægteparret førte 7. maj til en ny ejendomsmæglervurdering af Holmegaard, som blev bestilt af Kammeradvokaten og Udlændingestyrelsen.