Særlige vejrforhold i weekenden giver høj fare for brande

På landsplan er der faldet blot 10,5 millimeter nedbør indtil videre i juni, hvilket primært er kommet i forbindelse med et kraftigt tordenvejr natten til 3. juni, hvor der på landsplan blev målt 7,3 millimeter.

Det varme, tørre og solrige vejr giver et tørkeindeks, der i flere kommuner rammer 10, med høj risiko for brandfare som resultat. En værdi på 10 svarer til, at naturen mangler 100 millimeter vand.

Tørkeindeks. De røde farver er de tørreste områder. Tørkeindekset bliver blot højere i weekenden.