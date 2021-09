SDU Fitness dropper forbud mod sports-bh'er efter postyr

I en pressemeddelelse sendt til TV 2 skriver bestyrelsesformand Victor Bjerre:

- I første omgang opdaterer vi ordensreglementet, så det er mere tidssvarende og i større grad ligner landets store fitnesskæder - træning i sports-bh vil derved også blive tilladt.

Victor Bjerre skriver videre, at bestyrelsen vil sørge for, at medlemmerne i SDU Fitness inddrages i det planlagte arbejde med opdateringen af hele ordensreglementet.

Forbud repræsenterer et "udfaset kvindesyn"

De gældende regler stammer fra 2013, men har været heftigt debatteret på en intern Facebook-gruppe for SDU-studerende og affødt en underskriftsindsamling mod forbuddet.

En af initiativtagerne bag den indsamling er medicinstuderende Nivi Meyer, som selv har oplevet at blive kontaktet af en ansat i SDU Fitness, der gjorde hende opmærksom på, at man ikke måtte træne i sports-bh.

- Jeg synes, at det er udtryk for et udfaset kvindesyn, at man ikke må træne i en sports-bh, hvor man viser maveskind. En sports-bh er helt mainstream-påklædning i et fitnesscenter, siger Nivi Meyer til Jyllands-Posten.

SDU Fitness har formuleret deres regler uafhængigt af Syddansk Universitet, der ikke har regler for påklædning, forklarer SDU's konstituerede rektor, Ole Skøtt, i en skriftlig kommentar.