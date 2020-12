SDU-professor: Det er på tide at tage hurtigtestene i brug

De fanger dem, som har mest virus i sig og derfor nok også er de mest smittefarlige Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiolog, SDU

Flere steder i landet skal man vente i dagevis på at få taget en coronaprøve.

Samtidig sætter Danmark dag for dag nye smitterekorder.

Det får Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, til at anbefale, at man i videre udstrækning tager de hurtige antigen-tests i brug i denne særlige situation, hvor både smitten og ventetiderne stiger.

Læs også Otte dræbt i togulykke på Storebælt: Ingen bliver draget til ansvar

En antigen-test kan give et prøvesvar indenfor 15-30 minutter.

- Det er på tide at trække hurtigtestene frem. I den bedste af alle verdener skal folk testes med den helt følsomme PCR-test, som vi rutinemæssigt anvender i Danmark. Men hvis testkapaciteten ikke er der, må man bruge det næstbedste. Og det næstbedste kan i denne sammenhæng meget vel være hurtigtestene, siger professor Hans Jørn Kolmos til TV 2.

Hans Jørn Kolmos. Foto: Robert Wengler

Han påpeger, at hurtigtestene fortsat har deres begrænsninger, som en ekspertgruppe med deltagere fra Statens Serum Institut og Danske Regioner for en måned siden også konkluderede.

- Hurtigtestene fanger kun omkring halvdelen af de smittede, der fanges ved den ordinære test. Men de fanger dem, som har mest virus i sig og derfor nok også er de mest smittefarlige. Dermed kan hurtigtestene være med til at tage toppen af smitten, siger Hans Jørn Kolmos.

50.000 test mere i døgnet

Hos Falck, der tilbyder de hurtige antigen-test både til virksomheder og private, kan man ikke genkende, at testene skulle være mindre følsomme.

- Det er sådan set kun i Danmark, at man ser den kritik. Vi er forundrede, for det, vi ser i dagligdagen, er, at vi finder den samme procentdel smittede, som man finder i de hvide telte. Så enten er de mennesker, der kommer i vores telte dobbelt så ofte smittede som alle andre i hele befolkningen, eller også er testene bedre end det rygte, de har fået i Danmark, siger Kaspar Bach Habersaat, der er kommunikationsdirektør i Falck.

Alene i mandags fandt Falck 129 smittede ud af omkring 4500 testede, hvilket svarer til en positivprocent på 2,9.

- Lige nu tester vi op mod 5000 personer i døgnet, men vi vil kunne udvide vores kapacitet til 50.000 test i døgnet i løbet af en uge, hvis efterspørgslen var der, siger Kaspar Bach Habersaat.

Læs også Advarsel: Dårlige kopier af store pengesedler i omløb på Fyn

Siden opstarten med antigen-testene har Falck testet flere end 100.000 danskere.

Hos SOS International tilbyder man også hurtigtests for coronavirus. Her er meldingen, at man kan bidrage med 3.000 daglige tests.

Selskabet startede med at tilbyde hurtigtests i slutningen af september og har siden da testet 33.000 danskere. Ud af dem viste 606 sig at være smittede med coronavirus. Det bringer positivprocenten på testene op på 1,79.

SOS International mener ligesom Falck, at myndighederne tager fejl, når de konkluderer, at hurtigtestene rundt regnet kun er halvt så gode som de PCR-test, de selv anvender.

- Vi mener, at den franske analyse, som SSI har brugt som baggrund for deres stillingtagen, er videnskabelig mangelfuld og indeholder fejl. De schweiziske sundhedsmyndigheder har lavet en vurdering af antigentest på deres marked, og de kommer frem til en følsomhed på 89 procent, siger Karin Tranberg, der er divisionsdirektør for Travelcare i SOS International.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra Ældre- og Sundhedsministeriet, om man nu vil anbefale brugen af hurtigtest for at øge den samlede danske testkapacitet.

Læs også Politisk flertal: Fødsler skal bevares i Svendborg