Se forskellen: Nabokommuner har flest og færrest overvægtige børn

Tiltag har ikke virket godt nok

Den store ulighed kan ifølge Jens Melgaard Bruun blandt andet forklares med, at familier med lav indkomst har dårligere mulighed for at købe sunde fødevarer og overskud til at bakke op om børnenes fysiske aktiviteter.

Men samtidig er der også stor forskel på, hvor gode de forskellige kommuner - alt efter økonomisk overskud - har været til at implementere eksempelvis motion i skolerne, forklarer Jens Melgaard Bruun.

- Også her er der en social slagside. Så kan man diskutere, om det skal løses ved økonomisk kommunal udligning. Det skal jeg ikke gøre mig til herre over. Men der er nogle problemer, som, vi desværre ser, måske endda er tiltagende i de her år, siger han.