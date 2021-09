Se kortene: Her er fynboerne mest aktive

Undersøgelsen, der er baseret på 163.000 svar, viser også, at der er tre gange flere danskere, der dyrker vinterbadning end håndbold.

Langt mellem løbere på Langeland

Og næsten hver tredje københavner løber hver uge, på Langeland er det kun ti procent.

- Den gode nyhed er, at befolkningen generelt er meget aktiv, når man tæller det hele med. Og så er der sjove mønstre, eksempelvis at man cykler mest i København og på Fanø og Ærø, siger Bjarne Ibsen, der er centerleder på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og står bag undersøgelsen.