Se produkterne: Har du fingrene i udokumenteret hånddesinfektion?

De seneste uger er der blevet solgt flere tusind liter hånddesinfektion, som ikke har den nødvendige dokumentation.

Miljøstyrelsen og en professor i mikrobiologi har kigget på en række produkter, hvor virksomhederne ikke kan eller vil udlevere dokumentation for, at de virker som hånddesinfektion.

Hvis man bruger et produkt, som ikke har en dokumenteret effekt, så giver det ifølge professor i mikrobiologi Niels Høiby en falsk tryghed:

- Det virker ikke inden for den tid, det skal, og så er smitterisikoen altså ikke elimineret. Det betyder, at man kan risikere at bringe smitten videre, hvis man selv er smittekilden, eller man kan modtage smitte fra en, som ikke har desinficeret sine hænder korrekt, siger Niels Høiby, der udover at være professor på Københavns Universitet også arbejder som overlæge på Rigshospitalet.

Vær opmærksom

I sidste uge kom Miljøstyrelsen med et påbud om, at produktet Nowocoat skulle trækkes tilbage. Det havde både været solgt og brugt i flere dagligvarebutikker, som TV Midtvest kunne fortælle i slutningen af marts.

Men der er flere problematiske produkter på markedet, oplyser Miljøstyrelsen:

- Der er mange gode lødige produkter til hånddesinfektion, men der er også produkter, der markedsføres uden tilstrækkelig dokumentation for virkning, og som derved vildleder, skriver kontorchef for Kemikalieinspektionen Kim Holm Boesen i en mail til TV 2.

FLERE ANMELDELSER AF HÅNDDESINFEKTION Siden coronakrisens start har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion oplevet en stigning i anmeldelser vedrørende hånddesinfektionsmidler. Det skriver kontorchef Kim Holm Boesen i en mail til TV 2. Her forklarer han også, at styrelsen som udgangspunkt kræver dokumentation i form af egentlige test, når det kommer til hånddesinfektion, som baserer sig på aktivstoffer, der normalt anvendes til rengøring/desinfektion i industrien. Se mere

- Miljøstyrelsen gør alt, hvad vi kan, for at få dem væk fra markedet, men der er også grund til at være opmærksom som forbruger.

Produkter uden sprit

Problemet med produkterne er, at de ikke bruger sprit som aktivstof. I stedet bruger de aktivstoffer, som virker til at desinficere eksempelvis overflader i industri eller fødevarebranchen.

Det forklarer professor Niels Høiby:

- Der er meget stor forskel på at desinficere en hånd og en overflade. Når man skal desinficere hænder, skal produktet virke langt hurtigere. Det skal helst ikke vare mere end 15 sekunder, siger Niels Høiby.

TV 2 har gennemgået markedet for hånddesinfektion, der ikke bruger sprit som aktivstof. Vi har forelagt den information, vi har kunnet skaffe om produkterne, for Niels Høiby. Derudover har vi fået aktindsigt i Miljøstyrelsens sager om hånddesinfektion.

Følgende er en liste over de produkter, som enten Niels Høiby eller Miljøstyrelsen vurderer mangler dokumentation for effekten som hånddesinfektion:

Bright Water

Bright Water. Foto: Ole Jakobsen/TV 2

Bright Water hånddesinfektion er blevet solgt i kæden af værktøjsforretninger Carl-Ras til 200 kroner for en liter. På produktet står der, at det er en ”bakterie- og virusdræbende hånddesinfektion”.

Miljøstyrelsen indskærpede i starten af forrige uge, at producenten Go Bright ikke længere måtte sælge produktet som hånddesinfektion. Samtidig sendte styrelsen et påbud om at trække produktet tilbage fra markedet i høring hos virksomheden. Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2 har fået. Tirsdag i denne uge kom påbuddet.

Direktør i Go Bright Asger Juul-Lassen forklarer, at han allerede i sidste uge gjorde sine kunder opmærksomme på, at Miljøstyrelsen ikke mente, at der var dokumentation for at bruge produktet som håndsprit. Han er derudover i gang med at få foretaget de test, som Miljøstyrelsen efterspørger.

En af Go Brights kunder er virksomheden Henco Solution, som har solgt produktet videre til Carl-Ras.

Henco Solution fik at vide i starten af sidste uge, at Miljøstyrelsen ikke mente, at dokumentationen var i orden, men de gav ikke beskeden videre til Carl-Ras, som fortsatte med at sælge produktet som hånddesinfektion.

- Den slags viden, synes jeg, er vigtig, at vi får så hurtigt som muligt. Hvis vi havde fået den før, så havde vi også fjernet produkterne fra hylderne før, siger direktør i Carl-Ras Jan Teller.

Henning Borgersen fra Henco Solution forklarer, at han ikke videregav beskeden, fordi han mente, at den var forkert:

- Det er meget simpelt. Vi er ikke enige i deres vurdering. Vi mener, at det er en fejl. Vi har dokumentation for, at det virker, siger Henning Borgersen.

Faurit Hånddesinfektion

Faurit Hånddesinfektion. Foto: Ole Jakobsen/TV 2

Faurit Hånddesinfektion er blevet solgt i Johannes Fog-byggemarkederne til 90 kroner for en halv liter. På produktet står, at det ”virker desinficerende over for alle gængse mikroorganismer såsom bakterier og svampe”.

Professor Niels Høiby har gennemgået den dokumentation, som producenten af produktet har sendt til sine kunder. Han mener ikke, at der er dokumentation for, at produktet er effektivt som hånddesinfektion.

Det er virksomheden Sirena Soup, der producerer Faurit Hånddesinfektion. Direktør Per Bo Christensen fortæller, at virksomheden har benyttet et professionelt kemikalierådgivningsfirma, og Sirena Soup er blevet oplyst om, at produktet kan anvendes som hånddesinfektion.

Efter TV 2s henvendelse har Johannes Fog valgt at fjerne produktet:

- Vi har suspenderet salget i vores forretninger og på vores webshop, indtil vi har haft mulighed for at lave yderligere test. Vi er stadigvæk meget overbeviste om produktets gavnlige virkninger, men vi vil ikke løbe nogen som helst risiko, siger økonomidirektør Mads Hvelplund.

Biolyte

Biolyte. Foto: Ole Jakobsen/TV 2

Biolyte hånddesinfektion er blevet solgt på Campingworld.dk, Scandihills.dk og Supersellers.dk for mellem 50 og 135 kroner for en halv liter. På Scandihills.dk står der, at ”Biolyte hånddesinfektion er ligeså effektivt som traditionelt håndsprit”.

Miljøstyrelsen har indskærpet over for producenten Biolyte, at de ikke må sælge produktet som hånddesinfektion. Samtidig har styrelsen sendt et påbud om at trække produktet tilbage fra markedet i høring hos virksomheden. Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2 har fået.

Salgschef i Biolyte John Nielsen skriver til TV 2, at han mener, at Miljøstyrelsen har lavet en fejl, da Miljøstyrelsen begrunder deres afgørelse med forkert aktivstof i Biolyte. Han oplyser også, at han er i gang med at få foretaget de test, som Miljøstyrelsen efterspørger.

Protox

Protox. Foto: Ole Jakobsen/TV 2

Firmaet Protox har solgt en hånddesinfektion i små flasker på 60 milliliter, og der står på hjemmesiden, at den er ”effektiv mod bakterier, virus og sporer”.

Professor Niels Høiby har gennemgået virksomhedens dokumentation for produktets anvendelse som hånddesinfektion. Han konstaterer, at det ikke er blevet testet som hånddesinfektion, men på en anden type overflade.

Direktør i virksomheden Bo Mogensen skriver i en e-mail, at virksomheden selv har taget produktet af markedet i marts for at undgå misforståelser.

Hånddesinfektion 2

Foto: Miniservietten.dk

Hånddesinfektion 2 er blevet solgt på Nowas.dk og Miniservietten.dk til cirka 500 kroner for fem liter. På hjemmesiderne står, at det bekæmper ”bakterier, svampe og vira”.

Niels Høiby har læst den information om produktet, der er tilgængelig på forhandlernes hjemmeside. Han mener ikke, at der er dokumentation for, at produktet er effektivt som hånddesinfektion.

Ejer af Miniservietten.dk Ole Borch Løvhøj oplyser, at han har købt produktet af Sæbefabrikken A/S.

TV 2 har forsøgt få en kommentar og yderligere dokumentation for produktets effektivitet af ejer og direktør Per Jørgensen. Inden påske har vi skrevet en e-mail, ringet direkte til ham og ringet og lagt en besked hos en kollega.

Da han tager telefonen skærtorsdag, fortæller han, at han ikke ønsker at bruge sin påskeferie på at svare på spørgsmål eller finde dokumentation.

Dur-ren Hånddesinfektion 2

Dur-ren Hånddesinfektion 2, Foto: Lve.dk

L.V. Erichsen A/S og Hajo.dk har haft Dur-ren Hånddesinfektion 2 til salg til henholdsvis 83 og 49 kroner for 250 milliliter. På hjemmesiderne står der, at ”coronavirus har en kappe rundt om sig bestående af fedt”, og at ”det aktive stof didecyldimethylammonium chloride (DDAC) ødelægger kappen”.

Niels Høiby har læst den information om produktet, der er tilgængelig på forhandlernes hjemmeside. Han mener ikke, at der er dokumentation for, at produktet er effektivt som hånddesinfektion.

Socko Teknik, som står på produktet, oplyser, at det er Sæbefabrikken A/S, der har fremstillet produktet. Som nævnt tidligere har direktør og ejer Per Jørgensen ikke lyst til at svare på spørgsmål om hans produkt i påsken.

Produkter med dokumentationen i orden

I TV 2’s undersøgelse af markedet for hånddesinfektion uden sprit har vi også fundet produkter, som lever op til den efterspurgte dokumentation.

Forhandlerne af både BioSan BioFoam, BioGroup ViruFoam og Zoono Body hånddesinfektion sendte på TV 2's opfordring dokumentation for, at produkterne er blevet testet efter den standard, som Miljøstyrelsen anbefaler.