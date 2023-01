Se vejrkortene: Sådan rammer kraftigt uvejr Fyn

Søndagsvejret bliver en barsk omgang, da et meget kraftigt blæsevejr er ved bevæge sig ind over Danmark.

I den forbindelse har TV 2 VEJRET udsendt et varsel for vindstød op til stærk storm.

Varslet er gældende for en stor del af Jylland og hele Fyn allerede fra de tidlige morgentimer. Her løber varslet til ud på aften. Øst for Storebælt er varslet gældende fra søndag middag og frem til midnatstid.



Du kan få det fulde overblik over varslet i kortet herunder. I de gule områder er der varslet vindstød af stormstyrke, mens de orange områder indikerer vindstød af stærk storm.