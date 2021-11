Sjælden månebue set på himlen

Synet fik Steffen Johnstad-Møller til at finde telefonen frem for at indfange fænomenet. Billedet som ses over artiklen her, sendte han ind til TV 2 Vejret.

Månebuer er et sjældent fænomen.

De kan opstå, når månen er relativt lysstærk og står relativt lavt på himlen. Derudover kræver de tilpas klart vejr mellem bygerne.

Netop de forudsætninger var opfyldt i aftes.

Både regn- og månebuer opstår, når lyset brydes i regndråber.

For begge buetyper kræver det, at du har solen eller månen bag dig. Buen står så med dens centrum på himlen stik modsat lyskilden foran dig.

De natlige buer fremstår ofte meget svage, og for det blotte øje vil de tit se difuse eller lidt melede ud, selvom de i princippet indeholder samme farver som regnbuer.