Sol og varme er det mest sikre

Der er altså stadig usikkerhed forbundet med vejrudviklingen de næste dage, så lad os starte med det mest sikre bud på næste uges vejr.

Den helt store gamechanger er tirsdag og onsdag, hvor et frontsystem skal ind over landet med risiko for tordenbyger i særligt den vestlige del af Danmark.

Anderledes lummert ser det ud til at blive i Østdanmark, hvor der bliver pumpet varm luft op fra sydøst, hvilket skyldes et stort højtryk over Rusland.



I skrivende stund ser det ud til, at det højtryksprægede vejr vinder over fronterne, hvilket vil give os stabilt sensommervejr fra onsdag eller torsdag og ugen ud.



Hvis højtrykket får lov til at vinde, så bliver det med udbredt varme til hele landet.

En prognose fra den amerikanske vejrmodel, GFS, spår i den forbindelse op mellem 24 og 29 grader til det meste af landet.

Skulle termometret ramme de 30 grader, vil det være første gang, at det sker i september i 77 år.