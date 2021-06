Skal det være slut med mundbind? Flere partier siger ja

For Enhedslisten er målet at slippe af med mundbindet i august.

- Når stort set alle, der kan tilbydes vacciner, har fået tilbuddet, kan vi begynde at kigge på restriktioner som mundbind. Det, forventer jeg, kan ske i august. Selve udfasningen kan forhåbentlig blive inden da, i takt med at smittetallene falder, siger han.

Også i Dansk Folkeparti vil man have afskaffet mundbindet - og gerne så hurtigt som muligt.

- I løbet af den kommende måned forventer jeg, at vi godt kan fjerne mundbindet ved detailhandel og andre steder, hvor der er god afstand, og hvor det er til stor gene for dem, der har det på, siger formand Kristian Thulesen Dahl. (DF).

- For mig er det især vigtigt at kigge mod de erhverv, hvor medarbejderne løber rundt med mundbind i 7- 8 timer om dagen. Det er ved servering og ved frontpersonale, hvor både patienter og ansatte jo i høj grad er vaccineret, siger han.

Når partierne mødes onsdag, vil Dansk Folkepartis ydermere stille krav om en lempelse af coronapasset. Her går partiet ind for at indføre en stikprøveordning, så det ikke længere er nødvendigt at tjekke hver gæst på for eksempel restauranten, men i stedet er muligt at tage stikprøver. Derudover vil partiet have hævet forsamlingsforbuddet indendørs til 200, mens cafeer, restauranter og barer ifølge dem skal have lov til at holde åbent til klokken 24.

På fredag bliver forsamlingsforbuddet hævet til 100 indendørs, mens det helt fjernes udenfor.

SF vil fjerne mundbind på plejehjem

SF vil ligeledes have undersøgt mulighederne for at fjerne mundbindet hos frontpersonalet. Herunder særligt på landets plejehjem.

- Vi skal have det fjernet de steder, hvor man kender hinanden godt. Det gælder for eksempel på landets plejehjem. De ældre har i forvejen lidt meget under epidemien og har brug for stor daglig kontakt, siger sundhedsordfører i SF, Kirsten Normann Andersen.